Azov byl přirovnán v příručce policie Slovenska k Islámskému státu. Nyní jsou ale pro Západ hrdinové

Emblém nacionalistického pluku Azov, značná část ozbrojenců kterého je teď zablokována v továrně Azovstal v Mariupolu, byl před několika lety zařazen do... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

V roce 2017 šéf Odboru prevence kriminality slovenského ministerstva vnitra Jozef Halcin slovenským médiím představil knihu s názvem Symbolika využívána extremistickými a radikálními skupinami, která měla sloužit jako příručka pro policisty na Slovensku.Podle tehdejších slov Halcina je příručka určená k tomu, aby napomohla slovenským policistům lépe rozeznávat symboly spojené s extremisty a usnadnit boj proti extremismu a radikalismu na Slovensku. Zmíněná kniha obsahovala i tehdejší emblémy ukrajinského nacionalistického pluku Azov a ukrajinské nacionalistické strany Pravý sektor. Kromě toho byly do příručky zařazeny například i symboly nacistického Německa a Islámského státu*.Připomeňme, že v roce 2018 americký Kongres zablokoval poskytnutí vojenské pomoci Azovu, a to kvůli značné přítomnosti neonacistů ve svých jednotkách. „Bílý suprematismus a neonacismus jsou nepřijatelné a nemají co dělat v našem světě,“ sdělil tehdy americký poslanec Ro Khanna.*teroristická organizace zakázaná v RF

