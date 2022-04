Blaha k videu Čaputové ruským vojákům: Každý, kdo posílá na Ukrajinu zbraně, má na rukou krev

https://cz.sputniknews.com/20220427/blaha-k-videu-caputove-ruskym-vojakum-kazdy-kdo-posila-na-ukrajinu-zbrane-ma-na-rukou-krev-18232870.html

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová se prostřednictvím videa obrátila na ruské vojáky v ruštině, apelovala na ně, aby zastavili veškeré boje. Video nezůstalo... 27.04.2022

Podle Blahy by se měla prezidentka za tento svůj výkon stydět.„Vážená paní Čaputová, prosím neunavujte Slovensko svými patetickými projevy – vaše dnešní video v ruštině je tak strašný marketingový fail, že být vámi, tak bych chodil kanály,“ sdělil Blaha v úvodu svého příspěvku.Dále poznamenává, že žádný ruský voják se na její vida nedívá a že je ještě trapnější, jak se Čaputová pouze předvádí.Dále upozornil na to, že jiné akty násilí ze strany Ameriky a ukrajinských nacistů slovenské prezidentce nevadily.Dále opoziční poslanec kritizuje slovenskou prezidentku za pokrytectví. Zajímalo by ho, proč prezidentka neměla potřebu natáčet taková videa v době, kdy ukrajinští neonacisté vraždili nevinné lidi. „Kde byly zbytky vaší lidskosti, o kterých dnes tak pokrytecky mluvíte,“ táže se Blaha.„Kde byla Vaše lidskost, když kvůli americkým vojnám umíraly statisíce lidí v Iráku? Proč jste nenatáčela dramatická videa o obětích amerického bombardování Jugoslávie? Tehdy vám války nevadily?“ pokračuje.Podle Blahy prezidentka nemůže pochopit, že Rusko má obavy o svoji bezpečnost kvůli rozšiřování NATO, které je pořád blíž k jeho hranicím.Opoziční poslanec poukazuje i na další příklady, kdy slovenské prezidentce nevadí kroky Ameriky.Když se posouvá NATO blíž k ruským hranicím, čímž ohrožuje jeho bezpečností zájmy, je to v pořádku, ale když se začíná „roztahovat Čína a ohrožuje zájmy USA nebo Austrálie“, tak se o tom všude mluví.Dále vyčítá Čaputové zbraně, které posílá vláda na Ukrajinu.Podle Blahy každý, kdo posílá na Ukrajinu zbraně, má na rukou krev, a tuto krev nelze smýt nějakými videi. „Jste válečná štváčka, která žene svět do třetí světové války,“ míní Blaha.Podle Blahy by se měla Čaputová raději zabývat tím, jak žijí Slováci.„Vám nezáleží na tom, že ohrožujete vlastní národ. Je Vám jedno, jak trpí běžní Slováci,“ dodává.Na závěr Blaha dodává, že ten, kdo dodává zbraně na Ukrajinu, nemá právo mluvit o míru.

