Bojovníci z Azovstalu žádají o evakuaci do Turecka

Bojovníci zablokovaní v závodu Azovstal žádají, aby je pustili se zbraněmi do Turecka, oznámil vedoucí představitel Doněcké lidové republiky Děnis Pušilin ve... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

„Spojují se s našimi vojáky, s ruskými vojáky, a pokoušejí se s nimi jednat o tom, jak by se mohli lépe vzdát. Žádají nebo prosí, nevím, jaké slovo tu bude na místě… Kyjevu nedůvěřují, v jejich posledních prosbách není řeč o evakuaci do Kyjeva nebo na území kontrolované Ukrajinou, nýbrž do Turecka, a tam budou ochotni se odzbrojit. Je to samozřejmě nesmysl, co navrhují,“ řekl Pušilin.Minulý čtvrtek ohlásil ministr obrany RF Sergej Šojgu Vladimiru Putinovi osvobození Mariupolu a zablokování zbylých bojovníků v Azovstalu. Podle jeho odhadů by mohl definitivní útok trvat až čtyři dny. Prezident Ruska ze své strany útok zrušil kvůli zachování životů vojáků a důstojníků, nařídil ale zablokovat závod tak, „aby ani moucha neprolétla“.Ministerstvo obrany RF poukazuje na to, že na jedné straně úředníci v Kyjevě neustále prohlašují, že dělníci, ženy a děti jsou údajně v podzemních prostorách Azovstalu, a na druhé straně odmítají veškeré humanitární iniciativy ruské strany.V samotném Mariupolu se podle informací ruského ministerstva situace normalizovala. Obyvatelé se mohou volně pohybovat po ulicích, aniž by se museli skrývat před ostřelováním ze strany ukrajinských nacionalistů. Je dodávána humanitární pomoc: potraviny, voda a základní potřeby.Rusko zahájilo speciální operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.

