https://cz.sputniknews.com/20220427/ceny-plynu-v-evrope-stouply-vice-nez-o-15-procent-18232573.html

Ceny plynu v Evropě stouply více než o 15 procent

Ceny plynu v Evropě stouply více než o 15 procent

Ceny plynu v Evropě na začátku středečního obchodování dosáhly 1 370 dolarů za tisíc metrů krychlových, poté ale klesly na 1 300 dolarů a rostou o 15 %... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-27T20:26+0200

2022-04-27T20:26+0200

2022-04-27T20:26+0200

svět

plyn

ceny

ice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/10/06/100680_0:305:3000:1993_1920x0_80_0_0_c8915ab858d55a1ff239220b93ef41fe.jpg

Ceny květnových futures na plyn na indexu největšího evropského hubu TTF při zahájení obchodní seance činily 1 370 dolarů. Momentálně je to cenové maximum dnešního obchodování. Později kotace mírně zpomalily a od 08:20 pražského času byly mírně nad 1 310 dolarů za tisíc metrů krychlových, což znamená navýšení asi o 15 %.Dříve Gazprom oznámil, že pozastavil dodávky plynu bulharským společnostem Bulgargaz a polské PGNiG kvůli neplacení v rublech, dodávky byly pozastaveny do doby jejich zaplacení v souladu s novým platebním postupem v ruské měně.„Gazprom Export informoval Bulgargaz a PGNiG o pozastavení dodávek plynu od 27. dubna a až do obnovení plateb podle pořádku stanoveného výnosem (prezidenta RF),“ uvádí se ve zprávě na Telegramu.Podotýká se, že do konce pracovního dne 26. dubna platby podle nového schématu nepřišly.V Gazpromu připomenuli, že Bulharsko a Polsko jsou tranzitními státy. V případě, pokud začnou nelegálně odebírat plyn z objemů určených třetím zemím, sníží se tranzitní dodávky o tento objem.

https://cz.sputniknews.com/20220427/v-nemecku-upozornili-na-nejvetsi-krizi-ve-svetovych-dejinach-v-roce-2023-18226643.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, ceny, ice