https://cz.sputniknews.com/20220427/heger-sr-je-pripravena-celit-obdobnym-obstrukcim-s-plynem-jako-polsko-18230428.html

Heger: SR je připravena čelit obdobným obstrukcím s plynem jako Polsko

Heger: SR je připravena čelit obdobným obstrukcím s plynem jako Polsko

Gazprom v úterý informoval, že od středy (27.4.) zastaví dodávky plynu do Polska a Bulharska. 27.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-27T10:36+0200

2022-04-27T10:36+0200

2022-04-27T10:36+0200

slovensko

plyn

gazprom

rubl

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/16553187_134:0:1334:675_1920x0_80_0_0_25b5b91956078cba8494eebf063b02a4.jpg

Slovensko je připraveno čelit obdobným obstrukcím jako Polsko. Platby za nakoupený plyn bude ruskému plynárenskému koncernu Gazprom realizovat nadále v eurech. Na sociální síti to v reakci na zastavení dodávek zemního plynu do Polska uvedl premiér Eduard Heger (OĽANO).Slovenský plynárenský průmysl má podle něj s ruským Gazpromem uzavřený dlouhodobý kontrakt a platby za nakoupený plyn bude realizovat nadále v eurech ve smyslu dohodnutých pravidel a doporučení Evropské komise. „Západní jednotu a solidaritu Rusko nezlomí,“ konstatoval Heger. Zdůraznil, že Evropská unie se musí co nejdříve zbavit energetické závislosti na Ruské federaci.Gazprom v úterý informoval, že od středy (27.4) zastaví dodávky plynu do Polska a Bulharska.

https://cz.sputniknews.com/20220427/v-nemecku-upozornili-na-nejvetsi-krizi-ve-svetovych-dejinach-v-roce-2023-18226643.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, gazprom, rubl, euro