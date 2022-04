https://cz.sputniknews.com/20220427/pilota-konstantina-jarosenka-se-povedlo-vymenit-za-americkeho-obcana-trevora-reeda-18234043.html

Pilota Konstantina Jarošenka se povedlo vyměnit za amerického občana Trevora Reeda

Pilota Konstantina Jarošenka se povedlo vyměnit za amerického občana Trevora Reeda

Pilota Konstantina Jarošenka se povedlo vyměnit za amerického občana Trevora Reeda, který byl odsouzen v Rusku, informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. 27.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-27T18:39+0200

2022-04-27T18:39+0200

2022-04-27T18:39+0200

svět

konstantin jarošenko

výměna

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1038/22/10382297_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_59426c7a9f41db34d0d278ef6518c4e3.jpg

„V důsledku dlouhého vyjednávacího procesu 27. dubna 2022 došlo k výměně… Trevora Reeda za ruského občana Konstantina Jarošenka, kterého americký soud v roce 2010 odsoudil na 20 let vězení,“ uvedli na ministerstvu.Reeda přivezli na ruské letiště Vnukovo, odkud odletěl do USA. Manželka Jarošenka uvedla, že bývalý pilot letí z Turecka do Moskvy.Rusa, kterého americký soud odsoudil kvůli obchodování s drogami, byl zadržen v květnu 2010 v Libérii a následně převezen do Spojených států. Americká strana přitom ruský konzulát neinformovala. Rus uvedl, že po zatčení ho mučili, bili, nedovolili mu spát, nedávali mu jíst, a dokonce ho i dusili.U soudu Jarošenko svoji vinu nepřiznal. Od roku 1998 se zabýval osobní dopravou, po rozpadu SSSR žádné náklady nepřevážel a působil jako expert na technický stav letadel.V dubnu 2016 odvolací soud v New Yorku Jarošenkovi nevyhověl a odmítl přezkoumat rozsudek. Na Nejvyšší soud USA se neodvolal. Ve vězení si opakovaně stěžoval na zdravotní potíže a na to, že mu nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče.Reed se měl podle vyšetřovatelů v srpnu 2019 pohádat se dvěma ženami v Moskvě. Policisté, kteří dorazili na místo, ho následně doprovodili do hotelu, Reed však jednoho z nich udeřil a napadl druhého, který řídil vůz. Američan byl odsouzen na devět let.

https://cz.sputniknews.com/20220427/bulharsky-premier-prohlasil-ze-jeho-zeme-byla-pripravena-na-zastaveni-dodavek-plynu-18231962.html

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konstantin jarošenko, výměna, usa, rusko