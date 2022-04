https://cz.sputniknews.com/20220427/putin-varoval-pred-okamzutiou-odpovedi-za-pokusy-zasahnout-do-situace-na-ukrajine-zvenci-18234219.html

Putin varoval před okamžutiou odpovědí za pokusy zasáhnout do situace na Ukrajině zvenčí

Putin varoval před okamžutiou odpovědí za pokusy zasáhnout do situace na Ukrajině zvenčí

Prezident RF během setkání s Radou zákonodárců Federálního shromáždění slibil adekvátní reakce na všechny výzvy a hrozbyuvedl. 27.04.2022, Sputnik Česká republika

„Garantujeme, že Rusko bude adekvátně reagovat na všechny výzvy a hrozby, vždy tomu tak bylo a bude i nyní,“ prohlásila hlava ruského státu.Uvedl, že nepřátelé pracovali na vytvoření nové geopolitické zbraně, vsadili na rusofobii, udělali z Ukrajiny anti-Rusko. Podle jeho slov Rusko nemůže dovolit, aby se kolem něj vytvářela protiruská území.Prezident RF uvedl, že Rusko odpoví na hrubá, často neodborná omezení a pokusy ho izolovat větší vstřícností k ruským podnikatelům.„Máme k tomu všechny nástroje – takové, jakými se nemůže pochlubit nikdo. A my se chlubit nebudeme – my je použijeme, když bude potřeba,“ poznamenal.Nechybělo téma ohrožení životu zástupců médií. „Metody zabíjení svých novinářů na ulicích byly používány na Ukrajině. Rusko udělá všechno pro to, aby maximálně zajistilo bezpečnost novinářů. Snahy je zastrašovat jsou odsouzeny k neúspěchu,“ pronesl.Ruský prezident Vladimir Putin rovněž sdělil, že je nezbytné maximálně využívat kanály parlamentní diplomacie v Evropě, Asii a dalších oblastech k šíření pravdivých informací. „Nyní musíme využít všechny dostupné kanály a formáty parlamentní diplomacie. V Evropě, Asii, Africe, v Americe. Ty, které zbyly. Přímé kontakty nikdy nejsou na škodu. Protože máme spoustu příznivců, ujišťuji vás. Vy sami o tom víte,“ řekl Putin během schůzky s ruskými zákonodárci. Podle Putina je nezbytné pracovat s příznivci a vysvětlovat pozici Ruska. „Hájit pravdu. Poskytovat informace lidem, kteří o ně mají zájem. Pravdivé informace. Předevčírem jsem v Generální prokuratuře mluvil o nutnosti vytvořit podrobnou a nevyvratitelnou důkazní základnu o všech ohavných zločinech, porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany nacistů, zahraničních žoldáků – a na Ukrajině jich je pořád víc,“ řekl Putin.Na Ukrajině pokračuje speciální operace Ruské federace na ochranu Donbasu, jejíž zahájení oznámil prezident Vladimir Putin 24. února. Klíčovým cílem ruské armády je denacifikace a demilitarizace kyjevského režimu. To je nezbytné pro zajištění bezpečnosti ruského státu a národa.Moskva také zdůraznila, že neplánuje okupaci Ukrajiny a ruská vojska útočí pouze na ukrajinskou vojenskou infrastrukturu. Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s vyhrocením situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinských ozbrojených sil.

