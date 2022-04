https://cz.sputniknews.com/20220427/sevcik-upozornil-na-katastrofalni-dusledky-kdyby-cr-prestala-odebirat-rusky-plyn-18233382.html

Ševčík upozornil na katastrofální důsledky, kdyby ČR přestala odebírat ruský plyn

Veřejná diskuze, jež propukla v souvislosti se zvolením doc. Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, je ve stálém vývoji. Ekonom se k tomuto... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

V rozhovoru Ševčík označil nastalou situaci jako předem naplánovanou kampaň a novodobý hon na čarodějnice. Přitom podotkl, že od začátku byla založena na lžích.„To, že se proti mně udělala kampaň z naprosto nepravdivých údajů, je prostě zásluhou jednoho ze serverů, který tady tyto věci dělá,“ prohlásil děkan.Rovněž zdůraznil, že hájí českou ekonomickou bezpečnost, a proto upozorňuje na katastrofální hospodářské důsledky, kterým bude republika vystavena v případě, že přestane odebírat ruské palivo.Kolegu z Trikolory na sociálních sítích podpořila i její předsedkyně Zuzana Mayerová Zahradníková, která upozorňuje na to, že se pan docent snaží „hájit Čechy před bídou“ a spolu s citátem uvádí i odkaz na rozhovor.Vřelou podporu Ševčíkovi vykazují i sledující.„Pan Ševčík je již delší dobu nepohodlný, protože nejde s davem, a lidem říká: ‚přemýšlejte a mějte vlastní rozum‘. Držím mu palce. Nedejte se! Je osvěžující slyšet něco jiného než vládní propagandu. Hezký den,“ píše Martin Slavík.„Všichni, kdo se nehodí do krámu naším vládním šílencům, jsou špiněni a kolikrát se jedná o kapacity v oboru. Začalo to covidem a pokračuje to Ukrajinou. Co my jsme to za národ,“ prohlašuje Lucie Andlová.Většina sledujících mu vyjadřuje podporu a přeje, aby to vydržel.„Pane Ševčík, držte se a nedejte se. Jsme s vámi. Jste skvělý. Schválně vám podsouvají věci které jste neřekl . To je jejich metoda, je to humus,“ píše Jitka Němečková.„Pane děkane, chápu, že Vás rozhořčuje nějaký provládní bulvár. Když kolem sebe tolik kopou, děláte to dobře. Vás zvolili studenti i senát, věří Vám a to je důležité. Určitě jim není jedno, co se u nás děje. Hlavní je nezklamat je. Držím palce, ať se vaše práce daří. Moje sympatie máte už dávno,“ podporuje ho Lea Leontýnka Holcmannová.

