„Tato vyjádření paní Čaputové mě pobavila“, Belousovová k postoji Čaputové vůči obvinění Fica

Lídr slovenského opozičního hnutí Směr-SD Robert Fico byl obviněn ze založení zločinecké skupiny. Fico označil celý proces za politický, členové vlády však... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která celou událost, a to nehledě na to, že by měla být jako prezidentka nestranná, komentovala a zadržení Roberta Fica v podstatě podpořila.K vyjádření slovenské prezidentky k Ficově případu řekla své také slovenská politička Anna Belousovová na svém účtu na sociální síti.Belousovová v úvodu svého příspěvku citovala Čaputovou, která řekla: „Trestní stíhání opozičního politika je testem demokracie,“ uvedla slovenská prezidentka ohledně obvinění Fica.Podle Čaputové na Slovensku není totalita a rozsudky soudů nejsou dopředu určené a že tady není prostor pro politické divadlo.Belousovová se přiznává, že jí výroky slovenské prezidentky docela pobavily.Dodává, že právě trestní stíhání opozice a ochrana koaličních politiků je totalitní praktikou.„A když tady není místo pro politické divadlo, proč se ona – prezidentka jakož nejvyšší ústavní činitel k tomu vůbec vyjadřuje a z obsahu jejího vyjádření je jasně cítit ZAUJATOST, ačkoliv nás jedním dechem přesvědčuje, že rozsudky soudů nejsou předem určené,“ vysvětluje Belousovová.Dále se obrátila přímo k prezidentce.Politička dále konstatuje, že posezení Čaputové ve sklepu SIS začíná přinášet své plody. „Tohle jste tam tehdy ,demokraticky kuchtili’ spolu s koalicí, policií a SIS?!“ ptá se.Podle Belousovové tady určitě nejde o demokracii, ale o něco zcela jiného.„Máte tedy opravdu velmi zvláštní představy o demokracii,“ uzavírá svůj příspěvek Belousovová.Je třeba poznamenat, že většina sledujících s tímto postojem souhlasí.Další mají za to, že obvinění Fica je čistá politická komedie.„Toto je čisté politické divadlo objednané koalicí a nebyla bych překvapena, kdyby ona a její upocený předchůdce byli režiséry,“ připojuje se do diskuze Kondulova Katarina.Další přesně vědí, jak by to vypadalo, kdyby se to konalo obráceně.„To není prezidentka, je to zaprodaná jitrnice, vlastizrádkyně,“ myslí si Stanislav Lehocký.

