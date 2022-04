https://cz.sputniknews.com/20220427/zelenskyj-vyuziva-situace-v-azovstalu-jako-trumfu-prohlasila-zacharovova-18230896.html

Zelenskyj využívá situace v Azovstalu jako trumfu, prohlásila Zacharovová

Kyjevský režim chce manipulovat se situací kolem Azovstalu ve vlastním zájmu a využívá jí jako „esa v rukávu“, prohlásila oficiální mluvčí Ministerstva... 27.04.2022, Sputnik Česká republika

„Kyjevský režim chce s touto situací manipulovat a využívat lidí, kteří se tam nacházejí, ve všemožných případech a ve vlastním zájmu,“ řekla Zacharovová ve vysílání rozhlasu Sputnik.Podle jejích slov si Zelenskyj myslí, že je třeba mít nějaké to eso v rukávu, hrozné, krvavé, podle jeho názoru je to ale karta, která se dá donekonečna rozehrávat.Západ i nadále vydělává na dodávkách zbraní na Ukrajinu pro destabilizaci regionu a protahování konfliktu a mluví přitom o míru, prohlásila Zacharovová.„Musí přece chápat, že to právě vede k dalším smrtím lidí na území Ukrajiny. Je třeba vyjasnit, čím se řídí, a když veřejně prohlašují, že pro ně jsou lidské životy na prvním místě, je nutné přestat s dodávkami zbraní na Ukrajinu,“ zdůraznila Zacharovová.Dodala, že když do zóny konfliktu dodávaly zbraně jiné země, dělal Západ hysteriku, žádal o embargo, zaváděl sankce, aby tomu zabránil, obracel se na Radu bezpečnosti OSN, v případě s Kyjevem však platí jiná logika.Minulý čtvrtek ohlásil ministr obrany RF Sergej Šojgu Vladimiru Putinovi osvobození Mariupolu a zablokování zbylých bojovníků v Azovstalu. Podle jeho odhadů by mohl definitivní útok trvat až čtyři dny. Prezident Ruska ze své strany útok zrušil kvůli zachování životů vojáků a důstojníků, nařídil ale zablokovat závod tak, „aby ani moucha neprolétla“.Ministerstvo obrany RF poukazuje na to, že na jedné straně úředníci v Kyjevě neustále prohlašují, že dělníci, ženy a děti jsou údajně v podzemních prostorách Azovstalu, a na druhé straně odmítají veškeré humanitární iniciativy ruské strany.V samotném Mariupolu se podle informací ruského ministerstva situace normalizovala. Obyvatelé se mohou volně pohybovat po ulicích, aniž by se museli skrývat před ostřelováním ze strany ukrajinských nacionalistů. Je dodávána humanitární pomoc: potraviny, voda a základní potřeby.

