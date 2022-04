https://cz.sputniknews.com/20220428/expert-polsko-planuje-obsadit-zapadni-oblasti-ukrajiny-od-roku-2014-18239335.html

Expert: Polsko plánuje obsadit západní oblasti Ukrajiny od roku 2014

Polsko vyvíjelo scénář obsazení západních oblastí Ukrajiny od roku 2014, oznámil Sputniku doktor politických věd, docent katedry mezinárodní bezpečnosti na... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

Dříve šéf Služby vnější rozvědky Sergej Naryškin prohlásil, že Washington a Varšava pracují na plánech nastolení vojenské a politické kontroly Polska nad „historickým územím“ na Ukrajině. Prvním krokem ke „znovusjednocení“ Polska a Ukrajiny by podle něj měl být vstup polských jednotek do západních oblastí Ukrajiny pod záminkou jejich ochrany před Ruskou federací.Podle jeho názoru NATO takové rozhodnutí Polska pouze uvítá, protože si udrží pod svou kontrolou alespoň část Ukrajiny.„Tento scénář byl původně připraven pro případ, že by Rusko ovládlo Kyjev. Poté, když se dozvědělo, že Rusko stáhlo jednotky z Kyjeva a Černihova, byl dočasně odložen, ale nyní, v souvislosti s aktuálními událostmi na Donbasu, tento scénář znovu připravují,“ zdůraznil odborník.

