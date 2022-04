https://cz.sputniknews.com/20220428/fico-se-kvuli-plynu-pustil-do-hegera-takhle-se-nechova-premier-ale-posluhovac-cizich-zajmu-18236502.html

Fico se kvůli plynu pustil do Hegera: Takhle se nechová premiér, ale posluhovač cizích zájmů

Fico se kvůli plynu pustil do Hegera: Takhle se nechová premiér, ale posluhovač cizích zájmů

Šéf opozičního hnutí SMĚR-SD Robert Fico kritizuje předsedu vlády SR Eduarda Hegera za tvrdohlavé odmítání plateb za ruský plyn v rublech a varuje Slováky před...

2022-04-28T19:59+0200

2022-04-28T19:59+0200

2022-04-28T19:59+0200

slovensko

robert fico

eduard heger

platby

plyn

rubl

Na sociálních sítích se Fico vyjádřil k Hegerovu kategorickému odmítání plateb za plyn v ruské měně dle příkladu Polska a Bulharska, které dodávky přerušily. Rovněž upozornil, že si některé evropské země už otevřely rublové účty.Zdůrazňuje, že čtyři státy už za něj takto platí.„Premiér Heger však nadále hovoří o společném evropském postupu, přestože čtyři už zaplatily za plyn v rublech,“ píše.Přitom Fico obviňuje Hegera z absence samostatného jednání.Varuje Slováky rovněž i před dvou až třínásobným zdražováním plynu a upozorňuje na to, že místo řešení tohoto problému se vláda zabývá odesíláním zbraní na Ukrajinu a nerozvážným podporováním protiruských sankcí.„Slovákům reálně hrozí 2 až 3násobný nárůst cen plynu a Hegerova vláda místo pomoci vlastním občanům vesele posílá zbraně na Ukrajinu a hloupě podporuje další sankce vůči Rusku,“ podotýká Fico.Národ se postavil na Ficovu stranu. Lidé rovněž odsuzují Hegerův přístup k zemi a k jejímu národu.„Je to neuvěřitelné, čeho všeho jsou schopni za peníze! (neboť věřím, že to nedělají jen za pochvalu od USA). Zaprodat a zničit svůj národ, svou vlast, to je ten největší zločin, jakého se může vládní činitel dopustit! Modlím se, abych se dožila toho, kdy je bude soudit národ a spravedlivý soud,“ rozčiluje se Alena Svádová.„Hegerova vláda žene Slovensko do záhuby. Kdyby člověk měl takovou moc.......už by tu nebyl ani jeden z těch, co teď vládnou,“ rozhořčuje se Viera Kontuľová.Další sledující s Ficem souhlasí, i přestože nepatří do řady jeho voličů.„Nejsem volič směru, ale nikdo nemohl předpokládat, že bude Evropská unie řízena ze zámoří, ale to co se dnes děje na Slovensku, je o vládě bláznů podporovaných Evropskou unií, takže pan Fico tentokrát s Vámi souhlasím,“ prohlašuje Ivana Hrehacova.„My ještě při těch našich bláznech budeme vařit na dvoře jako indiáni,“ usuzuje Renáta Babičová.„Už jsem se jednou ptal. Kde jsou zalezlí studenti, děti rodičů také studentů, kteří v 89 cinkali klíči proti totalitě, za svobodu slova, shromažďování a jiných demokratických věcí,“ táže se Ján Bollo.„Pojďme do generální stávky a odvolejme vládu...my chceme plyn z Ruska, občané nebojte se,“ píše Lukáš Kuruc.

