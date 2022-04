https://cz.sputniknews.com/20220428/ft-rakouska-skupina-omv-si-pro-platby-za-plyn-otevre-rublovy-ucet-18237632.html

FT: Rakouská skupina OMV si pro platby za plyn otevře rublový účet

FT: Rakouská skupina OMV si pro platby za plyn otevře rublový účet

Distributoři plynu v Německu, Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli platit za ruský plyn, se chystají u Gazprombanky otevřít rublové účty, uvádí... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

Mezi společnostmi, které se rozhodly obejít sankce vůči Moskvě, jsou podle publikace dva největší evropští dovozci: německý Uniper a rakouská skupina OMV. Jednání mezi evropskými kupci a Gazpromem se s přiblížením platebních termínů zintenzivnila.OMV uvedla, že přezkoumala žádost Gazpromu o platebních metodách ve světle sankcí EU a pracuje na řešení, jež bude s nimi v souladu.Brusel byl nucen připustit, že jakýkoli krok EU k uvalení sankcí vůči bance Gazprombank by mohl ohrozit celý stávající mechanismus placení za ruský plyn, a to by vedlo ke katastrofálnímu zastavení dodávek do Evropské unie, zdůraznila média.Nedávno Gazprom zastavil dodávky paliva bulharské společnosti Bulgargaz a polskému PGNiG kvůli jejich odmítnutí platit za palivo v rublech. Korporace zároveň připomněla, že na tranzitu plynu se podílí i Sofie a Varšava, a pokud zahájí neoprávněnou těžbu surovin z objemů určených pro třetí země, dodávky přes ně se o tuto částku sníží.Od 1. dubna začalo Rusko, aby se vyhnulo výpočtům v dolarech a eurech, přijímat platby za plyn z nikoliv přátelských zemí novým způsobem. Podle prezidentského dekretu musí Gazprombank otevřít zvláštní valutové a rublové účty. Kupující převede požadovanou částku na první účet v měně uvedené ve smlouvě, banka ji prodá na Moskevské burze a připíše rubly na druhý účet. Právě z něj se platí Gazpromu za dodané suroviny.Moskva bude podle Vladimira Putina vnímat odmítnutí platby v rublech jako nesplnění smluvních závazků

