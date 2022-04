https://cz.sputniknews.com/20220428/jarosenko-prohlasil-ze-samotny-pojem-spravedlnosti-ve-spojenych-statech-chybi-18237973.html

Jarošenko prohlásil, že samotný pojem spravedlnosti ve Spojených státech chybí

Ruský pilot Konstantin Jarošenko, který byl vyměněn za amerického studenta Trevora Reeda, oznámil, že ve Spojených státech chybí samotný koncept spravedlnosti... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-28T19:02+0200

svět

konstantin jarošenko

výměna

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/923/53/9235386_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_0024313ad88b88cc94f067df046d8bf9.jpg

Ve středu v Turecku došlo k výměně dříve odsouzeného v Ruské federaci amerického občana Trevora Reeda za Rusa Konstantina Jarošenka.Poznamenal přitom, že vychází z faktů svého případu.Jarošenko potvrdil, že než byl vydán do Spojených států, byl v Libérii mučen, několik dní byl svázán, bit do pat a ledvin. Dodal, že v americké věznici bylo ve společenských místnostech 80 až 100 lidí, nebyly plněny hygienické požadavky a byly zakázány polštáře.Jarošenko byl v roce 2011 ve Spojených státech na základě obvinění z přípravy spiknutí za účelem dodání velké zásilky drog na americké území odsouzen k vězení se všeobecným bezpečnostním dozorem na 20 let.

