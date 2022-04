https://cz.sputniknews.com/20220428/macrona-behem-cesty-na-le-de-france-zahazeli-rajcaty-18234676.html

Macrona během cesty na Île-de-France zaházeli rajčaty

Francouzský prezident Emmanuel Macron byl 27. dubna zaházen rajčaty během cesty do obce Cergy v regionu Île-de-France. Video incidentu zveřejnil portál BFMTV. 28.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle záběrů je zřejmé, že několik rajčat letí na politika stojícího uprostřed davu. Prezidentova ochranka nad jeho hlavou rychle otevřela deštník. Poté je video na pár vteřin přerušeno, načež je divákům ukázáno, jak Macron pokračuje v komunikaci s lidmi.24. dubna se ve Francii konalo druhé a poslední kolo prezidentských voleb. Macron po sečtení 100 % hlasů získal 58,54 % hlasů, zatímco jeho soupeřka, vůdkyně pravicové strany Národní shromáždění Marine Le Penová, získala 41,46 % hlasů.Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová, která prohrála ve druhém kole, uvedla, že stále považuje svůj výsledek za vítězství a bude i nadále pokračovat v obraně Francouzů, kteří projevili touhu mít silnou opozici.Přesto po vyhlášení výsledků začaly v zemi demonstrace. V Lyonu vyšlo do ulic 200 až 300 lidí. Mnozí z nich měli na sobě černé oblečení, někteří žluté vesty. Lidé pochodovali městem a křičeli hesla jako „ani Macron, ani Le Penová“ nebo „Lyon, Lyon, antifa“.Francouzský prezident se volí na pět let prostřednictvím všeobecného přímého tajného hlasování. Hlasování probíhá ve dvou kolech, první kolo proběhlo 10. dubna a zúčastnilo se ho celkem 12 kandidátů. Do druhého kola postoupili jen Macron a Le Penová. Podle francouzského ministerstva vnitra získal v prvním kole úřadující prezident 27,84 % hlasů, předsedkyně Národního sdružení získala 23,15 %.

