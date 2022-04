Maříková avizovala schůzi o korespondenční volbě: „Vzít vidle a zastavit je,“ navrhují uživatelé

https://cz.sputniknews.com/20220428/marikova-avizovala-schuzi-o-korespondencni-volbe-vzit-vidle-a-zastavit-je-navrhuji-uzivatele--18238335.html

Poslankyně SPD Karla Maříková na svém účtu na sociální síti avizuje, že na příští týden je svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny kvůli korespondenční... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle Maříkové je korespondenční volba v rozporu s tajným hlasováním. Kromě toho by to mohlo způsobit kupčení s hlasy a také tlak ze strany třetích osob.To však ještě není vše, dalším velmi významným argumentem je, že občané ČR, kteří žijí v zahraničí, neplatí daně v ČR.A co na to uživatelé sociálních sítí? Třeba poznamenat, že moc optimistické vyhlídky nemají.„Tato neschopná vláda tu chce zůstat na věčné časy a neustále podvádět občany. Nic neřeší, o podstatné se nestará, ale budou jen řešit, jak zůstat u koryta,“ uvedla Iva Šťastná.Další uživatelé jsou už opravdu zoufalí a cítí, že se nic nedá dělat.„To se nedá komentovat už opravdu. Vždyť s nimi nejde nic dělat? Jak rychle spěchají jenom, aby ti hajzlové tu byli stále. OPRAVDU nic nejde udělat? Jedině fakt jít do ulic. A jinak vám to sluší!!!“ píše Edita Cizinská.Další mají jasno, že nelze dovolit prosazení korespondenční volby, i když pochybují, že opozice něco může udělat.„Nesmíme dopustit korespondenční volby. Byly by zmanipulované tak jak v Americe, kde těmito volbami vyhrál ten dementní pedofil Biden,“ tvrdí Libuše Kriková.Existuje ještě plán B: „Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zastavit nic z nápadů vlastizrádné vlády…je třeba vzít vidle a zastavit je,“ navrhuje Jana Skálová.Jiní se ptají, proč by měli o Česku rozhodovat lidé, kteří žijí zcela jiným životem.„Ano, jsem proti korespondenční volbě. Občané roky žijící v jiných zemích žijí jiný způsob života než je tady. Proč by měli rozhodovat, jak máme žít my tady. Upozorňuji, že nemám na mysli lidi, co tam jeli třeba na tři roky za prací a vrátí se potom sem, aby tu bydleli,“ sdělila Petra Smejkalová.

