https://cz.sputniknews.com/20220428/ministerstvo-zahranici-rf-usa-zasahuji-do-vnitrnich-zalezitosti-ruska-a-to-i-pres-internet-18237814.html

Ministerstvo zahraničí RF: USA zasahují do vnitřních záležitostí Ruska, a to i přes internet

Ministerstvo zahraničí RF: USA zasahují do vnitřních záležitostí Ruska, a to i přes internet

Moskva zaregistrovala případy zásahu úřadů USA do vnitřních záležitostí Ruska v souvislosti se situací na Ukrajině, a to i s použitím internetu, prohlásila... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-28T14:05+0200

2022-04-28T14:05+0200

2022-04-28T14:05+0200

svět

maria zacharovová

usa

kyberútok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1061/58/10615812_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_052a2a19cf9a8d8d7be6fde6ba007eb0.jpg

„Všimli jsme si příspěvku na téma Co je to speciální vojenská operace? Byl zveřejněn na webové stránce Ministerstva zahraničí USA 21. dubna. Obsahuje výzvu k občanům USA…, aby se připojili k protiruské propagační kampani a využili na to západní nástroje informačních komunikačních technologií,“ řekla Zacharovová na brífinku.Diplomatka vysvětlila, že tento „nástroj“ umožňuje občanům USA podnikat informační agresi proti Rusku ze svých osobních komunikačních prostředků.Zacharovová také poznamenala, že podobné akce amerických úřadů jsou rovněž zásahem do soukromí Američanů. „Když američtí občané budou sledovat odkazy a ze svých počítačů posílat nějaké zprávy a informace z telefonů, zanechají příslušné stopy. Jsou ale přesvědčeni, že za to nebudou potrestáni?„ řekla diplomatka.Mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová má za to, že Ukrajina zahájila za podpory USA přípravy na velké kybernetické provokace proti ruské straně.Připomněla nedávné výroky v médiích vicepremiéra, ministra digitálních informací Ukrajiny Michaila Fjodorova o „založení na světě první kybernetické armády s počtem 300 tisíc kybernetických vojáků“. Zacharovová upozornila na to, že na „Ukrajině proběhl nájem kybernetických žoldáků“.Podle jejích slov „členský stát OSN poprvé vyhlásil kybernetickou agresi a kybernetickou válku“.„Jde o podniknutí více než šesti stovek, asi sedmi stovek hackerských útoků proti ruským a běloruským společnostem, bankám a úřadům, a tomu všemu se oficiálně věnoval stát Ukrajina,“ řekla.

https://cz.sputniknews.com/20220428/ministerstvo-zahranici-rf-odsuzuje-zatahovani-podnestri-do-deni-na-ukrajine-18237175.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, usa, kyberútok