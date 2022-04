https://cz.sputniknews.com/20220428/okamura-pripomenul-lasku-zelenskeho-k-danovym-rajum-pry-hrdina-a-on-je-to-darebak-reaguji-lide--18238550.html

Okamura připomenul lásku Zelenského k daňovým rájům. Prý hrdina, a on je to darebák? reagují lidé

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v současnosti velebí celý Západ, jeho emocionální projevy zajisté nenechávají chladnými ani západní diváky. Šéf... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

Tento článek byl zveřejněn již v říjnu 2021. Dokumenty Pandora Papers totiž ukázaly na aktivity Zelenského v daňových rájích. V článku se píše, že ukrajinský prezident nejenže byl jedním z politiků, kteří se vyhýbali placení daní, údajně měl být jedním z hlavních aktérů, proti kterým byla kauza namířena. Politoložka Iryna Serovová v televizi 5. kanál označila incident za špatné znamení.Vyšetřování, na němž se podílela i ukrajinská investigativní skupina Slidstvo.info, nevedly k senzačním odhalením, ale reputací Zelenského jakož bojovníka s korupcí to docela otřáslo. Agentura Slidstvo.info měla ještě před zveřejnění dokumentů uspořádat promítání filmu, který nesl název Offshor 95 s narážkou na název studia Zelenského. Úřady se snažily promítání zmařit tím, že prý v budově není proud. Video poté na YouTube zhlédlo více než 1,2 milionů uživatelů. Zelenskyj se do dnešního dne k videu nevyjádřil.O to zajímavější je, že za daňové ráje před volbami kritizoval svého oponenta Porošenka.Tento příspěvek vyvolal docela velký zájem sledujících.„Prosím, sdílejte to dál, ať lidi konečně pochopí!!!! Děkuji,“ reagovala sledující Monika Nav.Další se diví tomu, proč ho celý svět považuje za hrdinu.„Pro někoho hrdina, pro někoho zaprodaný darebák, já mám jasno,“ připojuje se Irena Urbánková.Jiní spravedlivě poznamenávají, že by klidně zbrojení Ukrajiny mohl hradit z vlastních kapes, tak proč tahá peníze z ostatních?„Všichni tohle ví a stejně všichni tancujou, jak on píská. Řekne – chci, a všichni se můžou přetrhnout. Ať si to financuje sám z toho, co si nasyslil. Šašek,“ spravedlivě dodává Jana Gajdošová.Pěkně to schytala také české vláda i prezident.Našli se i takoví, kteří by chtěli znát, jak to s tou situací na Ukrajině doopravdy je, tuší však, že ne tak, jak je to prezentováno médii.„Bůhví, jak to s tou válkou vůbec je. Jestli to není celé předem domluvené a maximálně pošpinit Rusko,“ uvedl Matěj Maty Šot.

