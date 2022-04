https://cz.sputniknews.com/20220428/stepanek-spolecnost-ktera-protlacuje-pouze-jeden-nazor-se-drive-ci-pozdeji-ocitne-ve-slepe-ulicce-18238762.html

Štěpánek: Společnost, která protlačuje pouze jeden názor, se dříve či později ocitne ve slepé uličce

Štěpánek: Společnost, která protlačuje pouze jeden názor, se dříve či později ocitne ve slepé uličce

Mediální expert Petr Štěpánek poskytl komentář pro Parlamentní listy ohledně snah současné české vlády zpřísnit šíření dezinformací. K čemu vedou, nebo co už... 28.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-28T21:58+0200

2022-04-28T21:58+0200

2022-04-28T21:58+0200

česko

petr štěpánek

cenzura

vláda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/07/10480741_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_b097e15a8f179015603e3a0c89c9dcc9.jpg

Podle Štěpánka tyto kroky vedou k odpojení čím dál větší části společnosti. Podle odborníka lidé již nevěří médiím.„Vy tam nahoře, vlezte nám na záda. Lidé nevěří médiím, nevěří politikům, nevěří nikomu. Vytvářejí si svůj alternativní svět. Jen ať si nahoře pindají, my si stejně budeme žít po svém,“ tvrdí Štěpánek.Podle něj podobná opatření rozbíjí společnost, zabíjí veřejný diskurs. Místo toho, aby ve společnosti byly slyšet různé názory, slyšíme jenom jeden hlas. K čemu to vede?Podle něj Babišova vláda protlačovala jediný názor na covid, Fialova vláda má jediný názor na Ukrajinu. „Taková politika nás vrací zpátky do totality,“ uzavírá Štěpánek.Celou situaci poměrně trefně vystihuje komentář jednoho z uživatelů.„Ti dobytkové z totalitní fialové Pétikoalice můžou zakázat klidně celý internet. Nikdy ale nezastaví šíření informací mezi lidmi,“ tvrdí Tomáš Novotný.

https://cz.sputniknews.com/20220427/tato-vyjadreni-pani-caputove-me-pobavila-belousovova-k-postoji-caputove-vuci-obvineni-fica-18233760.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr štěpánek, cenzura, vláda