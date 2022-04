https://cz.sputniknews.com/20220428/stoltenberg-slibil-zajisteni-bezpecnosti-svedska-a-finska-a-vetsi-podporu-pro-gruzii-a-moldavsko-18237038.html

Stoltenberg slíbil zajištění bezpečnosti Švédska a Finska a větší podporu pro Gruzii a Moldavsko

NATO najde způsob zajištění bezpečnosti Švédska a Finska v přechodném období vstupu do aliance v případě, že tyto země podají žádost o vstup do organizace... 28.04.2022

„Finsko a Švédsko mají samostatně přijmout rozhodnutí o podání žádosti o vstup do NATO. Když ho schválí, přijmeme je s velkou radostí. Švédsko a Finsko jsou naši nejbližší partneři...spolupracujeme dlouhá léta, jejich ozbrojené síly odpovídají standardům NATO… Očekáváme, že proces připojení bude rychlý… Pro NATO má význam bezpečnost Finska a Švédska… Jsem přesvědčen, že najdeme způsob (na zajištění bezpečnosti) na toto přechodné období mezi podáním žádosti a úřední ratifikací,“ řekl ve společném prohlášení s hlavou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.Stoltenberg připustil možnost posílení podpory Gruzie a MoldavskaNATO pokládá za důležité poskytnutí politické a praktické pomoci Gruzii a Moldavsku kvůli situaci na Ukrajině, zvažuje zvýšení této pomoci, prohlásil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg ve společném prohlášení s hlavou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.Metsolaová zase zdůraznila, že Evropský parlament podporuje iniciativy Gruzie a Moldavska ohledně vstupu do EU. Sdělila, že moldavská prezidentka Maia Sanduová byla pozvána, aby vystoupila před europoslanci na plenárním zasedání EP, jež startuje ve Štrasburku 2. května.Finsko a Švédsko začaly uvažovat o možném zřeknutí se mnohaleté neutrality a vstupu do NATO kvůli ruské vojenské operaci na Ukrajině. Hlava aliance Jens Stoltenberg řekl, že aliance s radostí přijme Finsko a Švédsko do svých řad a zajistí jim možnost rychlého vstupu. NATO očekává, že tyto země přijmou samostatné rozhodnutí o eventuálním vstupu do aliance v nejbližších „měsících a týdnech“, prohlásila stálá zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová. Dodala, že by USA uvítaly připojení těchto zemí k alianci.V Rusku nejednou prohlásili, že NATO je zaměřena na konfrontaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že další rozšíření aliance nepřispěje k bezpečnosti Evropy, že NATO má agresivní povahu. Poznamenal přitom, že nepovažuje eventuální vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.Rusko zveřejnilo koncem roku 2021 návrhy dohod s USA a NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva požádala zejména západní partnery o právní záruky zřeknutí se dalšího rozšíření NATO na východ, nepřipojení k paktu Ukrajiny a záruky, že nepostaví vojenské základny v postsovětských zemích. Návrhy obsahovaly také bod o nerozmístění útočných zbraní NATO u ruských hranic a stažení sil aliance ve východní Evropě na pozice z roku 1997. Koncem ledna předaly USA a NATO Moskvě písemné odpovědi na ruské návrhy o bezpečnostních zárukách.

