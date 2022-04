https://cz.sputniknews.com/20220429/heger-dostaneme-slovensko-do-formy-spis-do-ri-opravili-ho-uzivatele-18242975.html

Heger: Dostaneme Slovensko do formy. „Spíš do ři…“, opravili ho uživatelé

Heger: Dostaneme Slovensko do formy. „Spíš do ři…“, opravili ho uživatelé

Slovenský premiér Eduard Heger se na svém účtu na sociální síti pochlubil, že Slovensko může žádat Evropskou komisi o téměř 460 milionů eur v rámci Plánu... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

V úvodu svého příspěvku Heger uvádí, že uplynul přesně rok od okamžiku, kdy byl úspěšně schválen Plán obnovy a odolnosti SR a odeslán do Bruselu.Podle sdělení slovenského premiéra již vláda pracuje na investicích, aby občané Slovenska pocítili na své kůži zlepšení.„Plán obnovy není 800 stran prázdných slibů a naše slova nezůstanou pouze na papíře. Je před námi ještě hodně práce, ale jsme odhodláni udělat všechno pro to, abychom ze Slovenska udělali moderní a úspěšnou zemi,“ dodává Heger na závěr.Někteří uživatelé však mají zcela jinou představu o tom, co by mohlo Slovensko dostat do formy.Podle uživatelů by dokonce i Pán Bůh měl se Slovenskem co dělat po této vládě.„Pane premiére, Slovensko jste již dostal do takové formy, že i Pan Bůh bude mít co dělat, aby to všechno dal opravdu do formy,“ praví Maria Kasovska.Někteří si dovolili malinkou korekci sloganu.„Spíš ,Dostaneme Slovensko na kolena’ nebo do hrobu,“ myslí si Maťa Martina.V podobném duchu přemýšlí i další uživatelé:„Už jste ho dostali do pěkné ři… Dluhy, co jste nadělali, nesplatí ani desátá generace,“ píše Ružena Uherová.

