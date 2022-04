https://cz.sputniknews.com/20220429/j-nad-polsko-je-pripraveno-chranit-vzdusny-prostor-slovenska-18243351.html

J. Naď: Polsko je připraveno chránit vzdušný prostor Slovenska

J. Naď: Polsko je připraveno chránit vzdušný prostor Slovenska

Błaszczak označil za „zcela přirozené“, že polské stíhačky F-16 rozšíří svou působnost i na slovenské nebe, uvádí agentura TASR. 29.04.2022, Sputnik Česká republika

Polsko je připraveno po uzemnění stíhaček MiG-29 chránit vzdušný prostor Slovenské republiky. Ministr obrany Jaroslav Naď (OLANO) o tom informoval po pátečním jednání se svým polským partnerem Mariuszem Błaszczakem.Slovenský ministr přitom poukázal na vážné problémy, které má Slovensko s provozem MiG-29 z technického, mezinárodně politického i bezpečnostního hlediska, ale i z hlediska dostupnosti pilotů. První stíhačky F-16 by měly přijít v roce 2024.Naď rovněž prohlásil, že je připraven jednat o případném poskytnutí letadel MiG-29 Ukrajině, když bude slovenský vzdušný prostor zabezpečen.Błaszczak označil za „zcela přirozené“, že polské stíhačky F-16 rozšíří svou působnost i na slovenské nebe. Poznamenal, že létat budou primárně z polské základny. Naď to zdůvodnil zejména připravovanou modernizací letiště Sliač. Alternativou by podle něj bylo přesunout letadla na letiště Kuchyňa, což by však bylo méně geograficky pohodlné než lety z Polska. Zároveň upozornil, že v případě potřeby by mohla polská letka dočasně působit i ze Slovenska v rámci schváleného mandátu, který umožňuje přítomnost do 100 polských vojáků v SR.Tématem jednání byla také aktuální situace na Ukrajině. Ministři se shodli, že budou Ukrajině nadále intenzivně pomáhat, a to jak politicky, ekonomicky, humanitárně, tak vojensky, sdělil Naď. Błaszczak se k tomuto vyjádřil ve smyslu, že speciální operace Ruska na Ukrajině je potvrzením polských obav v souvislosti s „expanzivní politikou“ ruského prezidenta Vladimira Putina.Polský ministr vidí také prostor pro další spolupráci se Slovenskem. Se slovenským partnerem mluvil například o kooperaci obranných průmyslů. Diskuse se dotkla i tématu zvyšování výdajů na obranu.

