https://cz.sputniknews.com/20220429/pekarova-adamova-obili-misto-repky-na-ceskych-polich-proc-jsou-cesi-timto-vyrokem-vytoceni-18242448.html

Pekarová Adamová: Obilí místo řepky na českých polích. Proč jsou Češi tímto výrokem vytočeni?

Pekarová Adamová: Obilí místo řepky na českých polích. Proč jsou Češi tímto výrokem vytočeni?

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Markéta Pekarová Adamová na sociální síti zveřejnila příspěvek, v němž hlásá o nezbytnosti pěstování na českých polích obilí... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-29T20:58+0200

2022-04-29T20:58+0200

2022-04-29T20:58+0200

česko

obilí

pšenice

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/56/55/565500_0:220:3187:2012_1920x0_80_0_0_5e8a0ddaa56e9650102c4875d617fe9b.jpg

Ve zprávě Markéta Pekarová Adamová oznámila „konec povinného přimíchávání biosložek do paliv“, které by mělo popudit zemědělce sázet místo řepky olejky obilí a tímto zabránit extrémnímu navýšení cen na potraviny.Přitom podotkla, že kvůli aktuální situaci na Ukrajině, „obilnice Evropy“, se letos vyřadila z pěstování potravin, proto by se Česko mělo vrátit k pěstování potřebných potravin na svých polích.„Důsledkem konce povinného přimíchávání biosložek do paliv tedy bude mimo jiné méně řepky na polích, na kterých tak vznikne víc prostoru pro tolik potřebné obiloviny,“ zdůraznila.Sledující znepokojila její neznalost oboru, výrok političky tedy rozdrtili. Vytýkali jí nicotnost jejího prohlášení vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nemůže být aplikovatelné už letos.„Opět odbornice na cokoliv... brouk Pytlík práce všeho druhu... to duní až na Moravu,“ píše Jaroslav Olšina.Další uživatel podotýká, že obilí, které se v republice vypěstuje letos, je už de facto prodáno do ciziny a nabízí poslankyni, aby se v první řadě zaměřila na řešení nastalé situace s exportem obilí.„Pane bože, do čeho jsi to duši dal... Jestli jste si toho nevšimla, tak už je dávno zaseto, takže letos toho obilí navíc už moc nevypěstujeme. Navíc díky Vaší nečinnosti mají letošní úrodu zemědělci vesměs zamluvenou s odběrateli v cizině, a to prostě proto, že jim zaplatili více. Takže místo jalových a nic neříkajících prohlášení se starejte o to, aby se obilí nevyváželo v tak velkém množství, jinak na podzim se budeme chodit díky Vám pást,“ píše Zdenek Huja.„Ti Vaši PR mistři jsou asi sjetí,“ zuří Miloš Kovařík.Nemožnost realizace těchto prohlášení lidé rovněž argumentují cenovými rozdíly, jež jsou mezi řepkou a pšenicí.„Vzhledem k tomu, že letos už je pozdě a výkupní ceny řepky jsou cca 15500 Kč/t. a pšenice cca 6300 Kč/t. To si zemědělci rozmyslí….“ namítá Ondřej Bartoněk.„Pekarová, pšenice je dostatek, jen vláda nekoná, a tak je pšenice prodána do zahraničí,“ podotýká Miroslav Koloc.

https://cz.sputniknews.com/20220330/psenice-z-nasich-sypek-masove-vlaky-unika-do-nemecka-na-slovensku-nevyloucili-hladomor-18113646.html

https://cz.sputniknews.com/20220421/piratsky-plan-na-ozebraceni-putina-tak-bude-100-naplnen--na-michalkovi-nenechali-nit-suchou--18211122.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

obilí, pšenice, markéta pekarová adamová