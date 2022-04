Peskov: Nový americký zákon o vyvlastňování je nehorázným zkreslováním právních norem

„Samozřejmě, že to je velmi nebezpečný precedens, který nehorázným způsobem překrucuje jakékoliv právní normy, porušuje všechny právnické pojmy. Není to nic jiného, než obyčejné vyvlastňování soukromého majetku a pokus toto vyvlastňování pseudolegitimizovat. Zřetelně to ukazuje, nakolik křehké jsou všechny obecně uznávané pilíře, jak v oblasti soukromého majetku, ekonomiky, politiky a všech dalších oblastí. Nemůže to vyvolat nic, pouze nejhlubší nechápání a odmítnutí,“ řekl Peskov, když komentoval tento zákon.