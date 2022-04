https://cz.sputniknews.com/20220429/pruzkum-vetsina-slovaku-nefandi-financovani-obrany-18241205.html

Průzkum: Většina Slováků nefandí financování obrany

Průzkum: Většina Slováků nefandí financování obrany

Více než polovina respondentů moc nefandí navyšování výdajů na obranu, tvrdí výsledky průzkumu provedeného agenturou AKO na objednávku televize TV JOJ a pořadu... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-29T14:42+0200

2022-04-29T14:42+0200

2022-04-29T14:42+0200

slovensko

financování

zbraně

ukrajina

průzkum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1198/43/11984367_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_83d7fe6db47b9def989c3d65ec77fc80.jpg

Průzkum se realizoval ve dnech 5. až 11. dubna na vzorku tisíce respondentů.Většina dotázaných si navýšení výdajů na obranu nepřejeVýsledky však hovoří o tom, že většina respondentů, tedy 52 procent z lidí, kteří se průzkumu zúčastnili, nesouhlasí s tím, aby se navzdory aktuální situaci kolem Ukrajiny navyšovaly výdaje na obranu.A naopak s navyšováním výdajů souhlasí dohromady 43,5 procent dotázaných. Zbývajících 4,5 % nevědělo nebo se nechtělo k dané otázce vyjádřit.Souhlas s navyšováním výdajů v tomto případě častěji uvedlo mužské osazenstvo z dotázaných respondentů, a to 24 procent.Propast v podobě vzdělání a věkuV případě respondentů je zde další zajímavý bod. Za zbrojení spíše kopou nejmladší dotázaní do 33 let (33 %) a vysokoškolsky vzdělaní (28 %). Přiklánějí se k němu také spíše obyvatelé Bratislavského (52 %) a Trnavského (45 %) kraje.Pokud jde o politické preference, mezi dotázanými nejvíce s tímto navyšováním financování obrany souhlasili voliči Progresivního Slovenska (53 %), SaS (39 %), OĽaNO (34 %) a KDH (35 %).Na druhém břehu naopak nesouhlasili voliči Republiky (96 %), Směru (81 %), SNS (81 %), Kotlebovců-LSNS (75 %) a hnutí Sme rodina (59 %).

https://cz.sputniknews.com/20220427/blaha-k-videu-caputove-ruskym-vojakum-kazdy-kdo-posila-na-ukrajinu-zbrane-ma-na-rukou-krev-18232870.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

financování, zbraně, ukrajina, průzkum