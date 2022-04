https://cz.sputniknews.com/20220429/rakusan-avizoval-podporu-rodin-pripomneli-mu-dodavky-zbrani-neonacistum-z-azova-18238910.html

Rakušan avizoval podporu rodin. Připomněli mu dodávky zbraní neonacistům z Azova

Rakušan avizoval podporu rodin. Připomněli mu dodávky zbraní neonacistům z Azova

Ministr vnitra ČR Vít Rakušan avizoval finanční podporu pro rodiny s dětmi a podporu zkrácených úvazků pro matky vracející se z rodičovské dovolené. 29.04.2022

2022-04-29T07:52+0200

2022-04-29T07:52+0200

2022-04-29T07:52+0200

česko

vít rakušan

finanční pomoc

podpora

Dle Rakušana se jedná za prvé o finanční podporu rodičů, jejichž příjmy nepřesahují jeden milion korun ročně, ti obdrží jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé dítě.Druhým bodem sociální pomoci pro rodiče je snížení výše sociálních odvodů o 5 %, které bude platit pro zkrácené úvazky pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené. Toto by údajně mělo přispět k výskytu na pracovním trhu většího množství pozic na částečný úvazek.„Pracujeme ale i na systémovějších řešeních. Jedním z nich je podpora zkrácených úvazků pro matky vracející se z rodičovské dovolené. Snížíme proto sociální odvody u zkrácených úvazků o 5 %. Tím chceme motivovat firmy k dalšímu nabízení částečných úvazků,“ uvedl.Tato zpráva vyvolala na sociálních sítích diskuze, jednak uživatelé pochybují o tom, že tato podpora bude účinná, jednak žádají, aby se přestaly posílat zbraně ukrajinským neonacistům z pluku Azov. Rovněž zazněla i výzva o zbavení země fialové vlády.Lidé pochybují, že vláda chce vážně lidem pomoci.„Pane Rakušane, napište zde přesně, jak zjistíte, kde vezmete data, která rodina má příjem do milionu ročně, jinak jste populista a lhář. Vy děláte tak adresnou pomoc, abyste nikomu nic nedali,“ nadnáší Ladislav Kašpar.Sledující rovněž vytýkají ministru to, že jednorázový příspěvek pro rodiče sotva vyřeší nastalou situaci a obviňují vládu z populismu.„Rakušane, to je pouze populismus, neděláte nic. Ničemu nerozumí, ani jeden ministr. Po vás bude trvat dlouho, než se to dá dohromady, jste opravdu špatná vláda složená z lidí, kteří nemají na takovém postu co dělat,“ rozhořčuje se Marie Kotalová.„Tu inflaci prostě roztočíme ještě víc, že? Ten jednorázový příspěvek je populistický nesmysl, i ta příjmová hranice. Myslela jsem, že jsme se vaší volbou populistů zbavili a ejhle,“ rozčiluje se Hanka Bučková.

