https://cz.sputniknews.com/20220429/srn-by-melo-spustit-nord-stream-2-prohlasil-nemecky-politik--18240140.html

SRN by mělo spustit Nord Stream 2, prohlásil německý politik

SRN by mělo spustit Nord Stream 2, prohlásil německý politik

Německo by mělo spustit plynovod Nord Stream 2, na oplátku by Rusko znovu mohlo akceptovat platby za plyn v eurech, tato dohoda by mohla být dobrým nápadem... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-29T21:59+0200

2022-04-29T21:59+0200

2022-04-29T21:59+0200

svět

německo

alternativa pro německo

nord stream 2

platby

rubl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/12270452_0:256:3103:2001_1920x0_80_0_0_58f7fec835c6eeadb5cc0b99f4babd92.jpg

Šéf strany Alternativa pro Německo se vyjádřil k otázce zmrazení postaveného plynovodu Nord Stream 2.„Obávám se ovšem, že momentálně se o podobných detailech vůbec nemluví. Existuje nebezpečí, že klín na evropském kontinentu bude zaražen ještě hlouběji a euroasijské obchodní vztahy budou trvale sankčním režimem blokovány. Musíme dát jasně najevo, že takové rozdělení kontinentu nedovolíme,“ dodal.Po uznání Ruskem suverenity DLR a LLR německá vláda zastavila certifikaci již položeného z Ruska plynovodu Nord Stream 2. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že „projekt je ve skutečnosti zmrazený“.Již dříve média informovala o bankrotu Nord Stream 2 AG. Společnost to nepotvrdila.

https://cz.sputniknews.com/20220428/ft-rakouska-skupina-omv-si-pro-platby-za-plyn-otevre-rublovy-ucet-18237632.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, alternativa pro německo, nord stream 2, platby, rubl