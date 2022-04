https://cz.sputniknews.com/20220429/stepanek-vtipkuje-nad-cernochovou-a-americkou-zakladnou-vite-ke-kteremu-politikovi-ji-prirovnal-18242740.html

Štěpánek vtipkuje nad Černochovou a americkou základnou. Víte, ke kterému politikovi ji přirovnal?

Mediální expert Petr Štěpánek zveřejnil na svém účtu na sociální síti reakci na článek, v němž se pojednává o cestě české ministryně obrany Černochové do... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

V článku, který zveřejnil web Novinky.cz, se píše o obranné dohodě mezi Českou republikou a USA, kterou by v tomto období měli začít projednávat zástupci českého a amerického ministerstva obrany. Smlouva by podle článku měla v budoucnosti umožnit vytvoření americké základy na českém území.Petru Štěpánkovi to nápadně připomnělo někoho z minulosti.„Bože, ty to vidíš!“ dodal na závěr.Samozřejmě, že tento příspěvek nezůstal bez povšimnutí ze strany sledujících. Někteří teda kritikou nešetřili.„Tato vláda, co může podělat, tak podělá spolehlivě,“ myslí si Šárka Theresa Vlachová.Další uživatelé tento počin považují za okupaci, svůj názor k tomu by podle nich měli vyjádřit občané.„Přece k další okupaci naší země by se měli vyjádřit občané. A všechny upozorňuji, že o nějakou bezpečnost naší země se nejedná. Jedná se o ně a jejich křesla. Německo je okupováno dodnes a americký prezident schvaluje kancléře do úřadu. Odkaz mám na zdi. Někdy si myslím, že se náš národ zbláznil,“ tvrdí Daniela Sucháčová.Další navrhují sesadit vládu.Co se týče toho, kam se dívá Bůh, na to mají uživatelé také svůj názor.„Petře, Bůh se právě dívá jinam…protože, kdyby viděl, co se děje, už dávno by musel vzít bič a zasáhnout!!!“ praví Hana Lacirke.„…nejspíš pro samé slzy to Bůh nevidí,“ připojuje se Jan Učený.

