Velitel čety ukrajinských námořních pěšáků zkritizoval špatný výcvik Britů

Velitel čety výsadkářů prvního samostatného praporu námořní pěchoty ukrajinské armády Sergej Starčuk, který se dobrovolně vzdal do zajetí, si postěžoval na... 29.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nebyli dobře vycvičeni ani pro ukrajinskou armádu. Aslina jsem přeložil do jiné jednotky, poněvadž nebyl v příslušné kondici. Hodně jedl, byl fyzicky slabý, líný. Pinner, i když mu bylo 48 let, to zvládl normálně,“ řekl Starčuk Sputniku.Britové, jež se vzdali na Ukrajině, válčili v Sýrii, sdělil zajatý ukrajinský důstojník.Dva britští občané, kteří se zúčastnili válečných akcí v Mariupolu na straně ukrajinské armády a vzdali se do zajetí, válčili předtím v Sýrii, ale nikoli v britské armádě, sdělil Sputniku velitel čety výsadkářů prvního samostatného praporu námořní pěchoty ukrajinské armády Sergej Starčuk, který dobrovolně složil zbraň.Aiden Aslin měl, podle jeho slov, bojové zkušenosti. „Říkal, že válčil v Sýrii. Nevím, na čí straně, ale říkal, že se nemůže vrátit do Velké Británie, protože neválčil v její armádě. Tohle se u nich považuje za extremismus, nebo terorismus, nevím. Sean Pinner také byl, jak se zdá, v Sýrii, byl tedy v stejné situaci. Možná, že kdyby smlouvu ukončili a získali ukrajinské občanství, by se mohli vrátit jako Ukrajinci,“ řekl Starčuk.Připomeňme, že Aiden Aslin a Shaun Pinner se vzdali do ruského zajetí v Mariupolu, kde bojovali v řadách ukrajinských ozbrojených sil.Později se obrátili na premiéra Borise Johnsona se žádostí, aby pomohl jejich výměně za opozičního ukrajinského politika Viktora Medvedčuka.

