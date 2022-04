https://cz.sputniknews.com/20220430/cnb-sankce-vyvolaly-prudky-rust-cen-energetickych-prumyslovych-i-potravinarskych-komodit-18246092.html

ČNB: Sankce vyvolaly prudký růst cen energetických, průmyslových i potravinářských komodit

ČNB: Sankce vyvolaly prudký růst cen energetických, průmyslových i potravinářských komodit

Přestože se po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině dodávky ruského plynu do Evropské unie nepřerušily, stejně na středoevropské burze došlo k... 30.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle České národní banky evropskou ekonomiku negativně ovlivnila jednak koronavirová pandemie, jednak vyostření situace na Ukrajině, jejímž následkem bylo to, že Rusko zahájilo speciální operaci, načež Západ vyhlásil protiruské sankce.V důsledku těchto sankcí došlo v Evropě podle údajů ČNB k výraznému skoku cen paliva, což se odrazilo i na cenách průmyslového a potravinářského sektoru.Rovněž jsou zmiňovány problémy v dodavatelských a potravinářských řetězcích, které pravděpodobně zůstanou do roku 2023.„Poruchy v dodavatelských řetězcích, které jsou v současnosti historicky nejvyšší, se tak zřejmě protáhnou až do roku 2023. V sentimentu domácností i firem se projevuje vysoká ekonomická nejistota,“ podotýká se v dokumentu.Plyn bude drahýZlevnění zemního plynu se v Evropě může očekávat jedině mimo topnou sezónu, kdy může dojít ke dvacetiprocentnímu zlevnění komodity. Ovšem na podzim se budou podle ČNB ceny opět zvedat. Přitom s návratem cen na předpandemickou rovinu se nepočítá v průběhu následujících pěti let.Cena ropyPodle prognózy lze počítat s mírným snižováním cen ropy až do konce roku 2023. Nyní se barel typu brent obchoduje na burze přibližně za 108 dolarů, podle odhadu by se cena ropy mohla snížit až na 80 dolarů za barel.Potraviny asi nezlevníČNB odhaduje, že ani v případě cen potravin do konce roku 2023 ke zlevnění nedojde. Běžné obiloviny budou letos a v příštím roce (ve srovnání s rokem 2020) dražší o 40 až 80 procent. Z obilnin bude nejdražší asi pšenice.Rovněž se odhadují zřetelné cenové výkyvy u masa, nejvíce se však budou odrážet u vepřového.Podle prognózy může dojít k návratu na původní cenovou úroveň pouze u bavlny.

