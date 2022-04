https://cz.sputniknews.com/20220430/evropa-nove-rozdeluje-rusky-plyn-18240681.html

Evropa nově rozděluje ruský plyn

Evropa nově rozděluje ruský plyn

Objednávky tranzitu potrubního plynu z Ruska přes Ukrajinu a reversní dodávky plynovodem Jamal-Evropa z Německa do polského úseku na 29. dubna jsou na úrovni... 30.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-30T00:01+0200

2022-04-30T00:01+0200

2022-04-30T00:01+0200

svět

evropská unie (eu)

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/296/06/2960607_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_5ca07e73f2b63f63dc31b895ac56cc11.jpg

Vyplývá to z informací plynovodních systémů.Gazprom pozastavil 27. dubna export plynu bulharské společnosti Bulgargaz a polské PGNiG kvůli nezaplacení dodávek podle nového schématu v rublech. To ale vedlo jen k novému rozdělení proudů plynu z RF: růstu dodávek užhorodským koridorem na Slovensko a zvýšení reversu z Německa do Polska, přičemž tato země fakticky kupuje ruský plyn, ale už od německých dodavatelů.Objednávky dodávek po území Ukrajiny přes stanice Sudža a Sochranovka ze strany Ruska, které se formují na základě poptávky v Evropě, činí 29. dubna 64,5 milionu kubíků, což celkem odpovídá dodávkám z 27. dubna a objednávkám na 28. duben. Den před pozastavením Gazpromem dodávek do Polska a Bulharska, 26. dubna, však byl tranzit přes Ukrajinu o přibližně 15 % nižší (56,23 milionu kubíků).Zároveň se zvýšily dodávky přes plynovou měřící stanici Užhorod na hranici Ukrajiny a Slovenska. Jestliže 26. dubna činily přibližně 38,7 milionu kubíků, pak 27. dubna už kolem 57 milionů. Svědčí o tom informace slovenského operátora Eustream.Objednávky reversních dodávek plynu z Německa do Polska plynovodem Jamal-Evropa jsou i nadále na úrovni kolem 30 milionů kubíků denně, jsou tedy více než pětkrát vyšší než 26. dubna, před pozastavením Gazpromem dodávek plynu do Polska. Jak podotkla včera společnost, Varšava slavnostně prohlásila, že ruský plyn už nepotřebuje, kupuje ho ale i nadále, tentokrát od SRN, a objem reversu potrubím Jamal-Evropa je skoro takový, jaký předpokládaly objednávky podle smlouvy s Gazprom Exportem v předchozích dnech.

https://cz.sputniknews.com/20220428/10-zemi-pozaduje-od-eu-jasnejsi-komentare-k-platbam-za-plyn-v-rublech-18239137.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), plyn