Evropa požádala Rusko o více plynu

Evropa požádala Rusko o více plynu

Evropa zvyšuje objednávky ruského plynu nehledě na víkend. Oznámil to v sobotu 30. dubna oficiální mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov. 30.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace operátora plynovodního systému Ukrajiny činil v pátek objem objednávek 65,4 milionu kubíků.Kromě toho zůstává proud plynu potrubím Jamal-Evropa ze SRN do Polska na maximální úrovni – 1,3 milionu kubíků za hodinu, o čemž svědčí údaje plynovodního operátora Gascade.29. dubna ministr financí RF Anton Siluanov zdůraznil, že v nejbližší době nedokáže Evropa odmítnout ruský plyn. Ruská federace přitom už připravuje dodávky do jiných zemí. Siluanov předtím podotkl, že ruská strana neodmítala plnit své závazky a plní všechny smlouvy.27. dubna Gazprom oznámil, že zcela pozastavil dodávky společnostem Bulgargaz (Bulharsko) a PGNiG (Polsko) v souvislosti s nezaplacením plynu v rublech. Ve společnosti upřesnili, že Bulharsko a Polsko jsou tranzitními státy. Dojde-li k nesankciovanému odběru ruského plynu z tranzitních objemů do třetích zemí, budou dodávky sníženy o tento objem.Poté bylo oznámeno, že Polsko začalo po pozastavení přímých dodávek kupovat reversovaný ruský plyn z Německa plynovodem Jamal-Evropa.Prezident Ruska Vladimir Putin 23. března prohlásil, že země přechází na placení dodávek plynu do nikoli přátelských zemí v rublech, a podepsal patřičný výnos 31. března. Toto rozhodnutí bylo přijato na pozadí protiruských sankcí, které zavedly cizí země po zahájení speciální operace na ochranu obyvatel Donbasu. Řada zemí G7 a EU označila tehdy požadavek RF za porušení kontraktů.

evropa, gazprom, plyn