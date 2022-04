https://cz.sputniknews.com/20220430/japonsko-varuje-pred-koncem-sveta-bez-ruskeho-plynu-18244511.html

Japonsko varuje před koncem světa bez ruského plynu

Pokud ruský plyn zmizí z trhu, pro všechny to bude znamenat konec světa, prohlásil hlavní ekonom banky Mizuho Shunsuke Kobayashi. 30.04.2022, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro portál Nihon Keizai znalec vysvětlil, že pokud Evropská unie uvalí embargo na ruské energetické nosiče, plynovody budou nečinné a bude nutné vybudovat nové exportní kapacity. Což trvá dlouho a vyžaduje vložení velkých investic.Kobayashi zároveň poznamenal, že u ropy a uhlí k takovým potížím nedojde, jelikož suroviny, které odmítnou EU a Japonsko, koupí Čína. Dodavatelé těchto paliv se rychle přeorientovávají na trh západních zemí.V případě ruského plynu však embargo ponechá surovinu uvnitř země.Nedostatek plynu přispěje ke konkurenci na trhu a zvýšení poptávky po uhlí, ropě a LNG. Bankéř se přiznal, že neví, jak moc energetické zdroje zdraží.„Protože je to pro lidi otázka života a smrti. V důsledku výpadku proudu selže nemocniční vybavení. V zimě mohou lidé umrznout,“ dodal.Ekonom rovněž zdůraznil, že se zkrátka nepodaří snížit spotřebu plynu o dvě třetiny, když dojde k jeho zdražení o 1,5krát.24. února zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci na Ukrajině. V reakci na to západní země zesílily sankční nátlak na Moskvu. Omezovací opatření se dotkla především bankovního sektoru a hi-tech výrobků. Četné společnosti oznámily, že Rusko opustí.V Kremlu označili nové sankce za ekonomickou válku, zdůraznili však, že byli na podobný vývoj událostí připraveni. Stále hlasitěji znějí výzvy k odmítnutí ruských energetických nosičů. Evropa přitom už narazila na růst cen paliva a jím vyprovokovanou potravinovou inflaci, což vyvolalo nespokojenost obyvatelstva. Roční inflace se urychlila v 19 zemích eurozóny podle výsledků března na 7,4 procenta.Centrální banka RF přijímá opatření ke stabilizaci situace na devizovém trhu. Úřady rovněž oznámily převod plateb za plyn do nikoliv přátelských zemí na ruble. Vláda navíc připravila plán, jak čelit omezením, který zahrnuje zhruba stovku iniciativ. Výše jejich financování bude asi trilion rublů.

