Lavrov: speciální operace na Ukrajině pomáhá zbavit svět vlivu Západu

Speciální operace Ruska na Ukrajině přispívá k procesu osvobození světa od neokolonialistického útlaku Západu, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov

2022-04-30T13:07+0200

Podotkl, že „ti, kteří provádějí samostatnou linii ve vnitřní a zahraničí politice, se pokouší západní země potlačovat těmi nejhrubšími metodami“.„A to nejen Rusko. Vidíme, jak se vnucuje „blokové smýšlení“ v Asijsko-Tichomořském regionu… V duchu archaické Monroeovy doktríny se snaží USA diktovat, jak a podle jakých norem má žít Latinská Amerika… V tomto duchu se vyvíjí také nekonečný tlak na Bělorusko. V tomto seznamu bychom mohli pokračovat“, řekl Lavrov.Vyjádřil přitom jistotu v tom, že pokusy „kolektivního Západu“ zastavit přirozený chod dějin a řešit vlastní problémy na úkor jiných, jsou odsouzeny k nezdaru, protože současný svět je multipolární.Západ zapomněl na multipolárnost světaZápad a jeho satelity se pokouší být „pány osudu lidstva“, zdůraznil šéf MZV RF. Podle jeho slov se snaží západní menšina nahradit architekturu OSN, která se zformovala podle výsledků Druhé světové války, svým vlastním „pořádkem založeným na pravidlech“. „Tato pravidla Washington a jeho spojenci píšou sami, a pak vnucují mezinárodnímu společenství jakožto povinná,“ konstatoval ministr zahraničí Ruska.Jak podotkl, USA a jeho spojenci zapomínají na to, že svět je multipolární. „Čím dříve se na Západě smíří s novou geopolitickou realitou, tím bude lépe pro něho a pro celé mezinárodní společenství,“ prohlásil Lavrov.Vyjádřil jistotu v tom, že rusofobská linie Západu nemá žádné perspektivy. „Situace se nyní stabilizuje, i když samozřejmě zdaleka ne všechna nebezpečí už máme za sebou. V každém případě se nás nepodaří oslabit“, prohlásil.Podle slov ruského ministra vládnoucí kruhy Západu nezaráží skutečnost, že protiruské sankce už způsobují škody obyčejným občanům jejich států, v USA a v mnoha evropských zemích se ekonomická dynamika zhoršuje, roste inflace a nezaměstnanost.Nástroj na zadržování RuskaŠéf MZV RF také obvinil USA a NATO z toho, že po dlouhou dobu podněcovaly protiruské nálady na Ukrajině a považovaly ji za nástroj na zadržování Moskvy.Podle jeho slov, v otázce krize na Ukrajině je třeba mluvit o mnohaleté destruktivní linii západních zemí v čele s USA, jednou z jejichž složek se stala bezohledná expanze NATO na východ nehledě na politické závazky pro nerozšiřování aliance.O osud Ukrajiny jim nejdeUSA a Evropská unie hodlají podle slov Lavrova bojovat s Ruskem „až do posledního Ukrajince“, nejde jim o osud Ukrajiny jakožto samostatné země. Zdůraznil, že členské země NATO dělají vše, aby zabránily ukončení speciální operace na Ukrajině cestou dosažení politických dohod mezi Moskvou a Kyjevem.USA a NATO mají přestat s dodávkami Kyjevu zbraní, přejí-li si opravdu urovnání ukrajinské krize, podotkl ministr zahraničí RF. Podle jeho slov ukrajinský lid potřebuje nikoli protiletadlové raketomety Stinger a protitankové střely Javelin, ale řešení neodkladných humanitárních otázek.Podotkl, že ukrajinské ozbrojené útvary využívají civilistů jako živého štítu, provádějí „barbarská ostřelování měst“, a také „s bestiální krutostí“ mučí ruské válečné zajatce a zveřejňují videozáznamy na internetu.Podle slov Lavrova by měl Západ už dávno přestat s bezvýhradným ospravedlňováním Kyjeva, v opačném případě si mají ve Washingtonu, Bruselu a jiných západních metropolích uvědomit svou odpovědnost za spoluúčast v krvavých zločinech.

