Němci považují ukrajinského velvyslance za „nemocného“, protože jim vytýká závislost na Rusku

Němci považují ukrajinského velvyslance za „nemocného“, protože jim vytýká závislost na Rusku

Německé uživatele Twitteru rozzuřily další slovní útoky ukrajinského velvyslance Ondreje Melnika na Berlín. 30.04.2022, Sputnik Česká republika

Diplomat sdílel článek z časopisu Cicero, v němž je sarkasticky zobrazen jeden ze symbolů Německa – černá orlice. Na obálce časopisu je „spoutána“ potrubím, což naráží na energetickou závislost Berlína na Moskvě. Melnik přepsal také titulek článku: „Německo. V pavučině.“Mnohé uživatele rozzuřil tak výbojný tón ukrajinského velvyslance a někteří začali dokonce pochybovat o jeho adekvátnosti.„Jsme v pavučině Ukrajiny! Jedna z nejvíce zkorumpovaných zemí zatahuje všechny do třetí světové války. Můj hluboký despekt,“ napsal jenny block.„Německo podporuje Ukrajinu velkými penězi a zbraněmi, přijímá četné běžence a vyjadřuje solidaritu v souvislosti s těmito událostmi. A vy neustále na Německo útočíte! Kdy už nám konečně řeknete „děkuji“? Jeďte raději pryč,“ napsal cyriax.„Jste opravdu nemocný, pane Melniku… Promiňte. Ano, konflikt je zlý. Ale to, co tady děláte, není o nic lepší,“ zdůraznila marzena milge.„Nemáte nic jiného na starosti? Dostáváte miliardovou pomoc a provádíte přitom válečnou propagandu?! „Děkuji za podporu“ by úplně stačilo,“ pobuřuje se Andi Heitzer.Ukrajinský velvyslanec Ondrej Melnik je znám svými nediplomatickými výroky. Nejednou požádal, aby Berlín poskytoval Kyjevu zbraně, vytýkal Evropské unii to, že nepokročila v otázce embarga na ruské energetické nosiče a přiznával se, že pokládá všechny Rusy za nepřátele. Obvinil kromě toho prezidenta SRN Franka-Waltera Steinmeiera z toho, že má „celou pavučinu“ kontaktů s Ruskem. Německá média nejednou upozornila na velvyslancovy výroky a obvinila ho z nekompetentnosti.

