Polsko má chránit vzdušný prostor Slovenska zdarma. Platit budeme pouze palivo, tvrdí Naď

Polsko má zdarma chránit vzdušný prostor SR. Slovensko mu bude platit pouze náklady na palivo za vykonaný let. Informoval o tom na sociální síti Ministr obrany... 30.04.2022, Sputnik Česká republika

Na základě předběžné politické dohody mají polské stíhačky dohlížet na Slovensko od podpisu dohody až do dodání nových stíhaček F-16 v roce 2024.Slovensko podle Nadě kvůli údajně nevýhodné smlouvě z období vlády Petra Pellegriniho, tehdejšího premiéra za stranu Směr-SD a dnešního předsedy mimoparlamentního Hlasu-SD, zaplatilo za servis stíhacích letadel MiG-29 ruské společnosti více než 120 milionů eur od roku 2019.Naď upozornil na rok 2019, kdy byla smlouva na návrh ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) schválena na období do roku 2023.„Kritizoval jsem to tehdy jako nesmysl, který povede jednak ke zbytečnému zdražení údržby letadel MiG-29, a také k dalšímu nepřípustnému zvýšení závislosti SR na Rusku,“ sdělil Naď a podotkl, že už tehdy navrhoval ukončit provoz letadel MiG-29 a dohodnout se s některým ze spojenců na ochraně slovenského vzdušného prostoru (tzv. air policing) až do dodání nových stíhaček.Naď si rovněž stěžoval na navýšení ceny na údržbu stíhaček a na jejich provoz ve srovnání s lety 2016 až 2018. Podle něj tedy servis migů v letech 2016 až 2018 stal asi 20 milionů eur, po roce 2019 částka překročila hranici 40 milionů eur. Dodal rovněž, že kromě těchto plateb byly investovány další desítky milionů ročně za samotný provoz letadel MiG-29.

