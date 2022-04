https://cz.sputniknews.com/20220430/slovensko-je-zavisle-na-plynu-danko-trva-na-uctovani-v-rublech-za-plyn-z-ruske-federace-18246659.html

Slovensko je závislé na plynu. Danko trvá na účtování v rublech za plyn z Ruské federace

Slovenská národní strana jménem jejího předsedy Andreje Danka vyzvala vládu, aby bezodkladně otevřela účet v rublech pro zajištění nákupu plynu od Ruské... 30.04.2022, Sputnik Česká republika

Andrej Danko na sociální síti zveřejnil výzvu ke slovenské vládě, v níž promluvil o nezbytnosti zajištění Slovenské republiky pohonnými hmotami.Politik konstatoval, že je republika závislá na ruském plynu, a podotkl, že nevidí žádnou možnost změnit tuto situaci ani během následujících deseti let.„Slovensko je závislé na plynu. Je nemožné, abychom se do roku 2026 a ani během 10 let zbavili závislosti na plynu z Ruské federace. Pro Slovensko není žádná alternativa a na hrdinství v současné době není čas. Poukazujeme také na výstavbu Nordstream 2, který se během několika měsíců může otevřít, přičemž ceny plynu bude diktovat pro evropský trh Nordstream 2,“ sdělil Danko.Přitom politik zdůraznil, že je rovněž zásadní, aby Slovensko v tuto chvíli nenarušilo nastavené oboustranné obchodní vztahy s Ruskem. Zároveň vyzývá k odpovědnosti vlády ve vztahu k občanům.Na konci svého prohlášení Andrej Danko poukázal na to, že už deset evropských států výslovně vyjádřilo své odhodlání otevřít bankovní účty v ruské měně a platit za plyn v rublech.Stejný názor zastávají i občané, kteří vřele podpořili politika.„Slovensko možná udělá jako Polsko, tentýž plyn bude kupovat od Německa, jen cena bude vyšší... Oblbujou lidi.. Nebo pomůže Ukrajina, která dosud nevypla plyn z Ruska,“ píše Silvia Radvaniová.Další komentátorka rovněž žádá vládu, aby začala platit rubly, a podotýká, že v opačném případě to bude katastrofické pro celý národ.„To by byla katastrofa pro nás Slováky, ať už vláda konečně otevře oči a platí v rublech, ať se na jiné státy nespoléhají, každý se na nás vyp*dne, musíme sami za sebe, a ne se dívat, co dělají jiné státy. Taková vláda, to je katastrofa,“ rozčiluje se Marta Kostková.„Problém je v tom, že vládní hov*da nerespektují a neposlouchají lidi, od manažerů podniků až po velké podniky, od kterých se odvíjí samotná existence našeho průmyslu a de facto celého státu, nikoho neposlouchají kromě USA, které nás táhne ke dnu. USA nás zachraňovat nebudou 5 - 10x dražším plynem, pro jehož příjem a technologické zpracování nemáme podmínky, ani finanční prostředky! Copak se vláda zcela pomátla?“ rozhořčil se Zoli Kolompár.

