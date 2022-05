https://cz.sputniknews.com/20220501/francouzi-uz-jsou-na-pokraji-sil-kvuli-ukrajinskym-bezencum--18244749.html

Francouzi už jsou na pokraji sil kvůli ukrajinským běžencům

Mnozí Francouzi, kteří se rozhodli hostit ukrajinské běžence, začínají po dvou měsících eskalace krize cítit únavu a zklamání, píše list Le Figaro. 01.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace francouzského úřadu pro imigraci a integraci asi 70 tisíc Ukrajinců dostávají nyní ve Francii státní podporu ve výši 426 eur měsíčně. Tyto prostředky však nestačí k tomu, aby se mohli přistěhovalci sami o sebe postarat, a vyřizování podpory zabírá několik týdnů, podotýká list. A přitom Francouzi, kteří poskytují běžencům obydlí, nedostávají za svou pomoc žádnou kompenzaci.Sophie Agierová, matka čtyř dětí z Toursu, poskytla ukrajinské rodině s dvěma dětmi studio přistavěné k jejímu domu na zeleninové farmě, musela se také postarat o jejich oblečení a zásobování předměty denní potřeby a potravinami. Podle jejích slov místní úřady odmítly poskytnout ukrajinské rodině potravinovou pomoc, a nejbližší dobročinná jídelna je příliš daleko. „Abychom jen taktak vycházeli s penězi, musíme neustále dávat inzeráty, někomu telefonovat, prosit a žádat. Státní pomoc od městské rady a departamentu byla prakticky nulová“, uvedla Agierová.Jean-Michel Allix z Bordeaux ubytoval v polovině března ve svém bytě o ploše 95 metrů čtverečních pět Ukrajinců, a jeho výdaje se přitom zvýšily ze 300 na 1600 eur měsíčně. „V dlouhodobé perspektivě už je to cítit. Počítal jsem s tím, že se brzy stanou samostatnými, ale když člověk nemluví francouzsky, najít nějakou práci prakticky není možné,“ postěžoval si Allix.Jak řekl muž, vzdal se „jakéhokoli veřejného a rodinného života“ a za nějakou dobu byl na pokraji svých sil. „Musím je doprovázet na cestách, nakupovat a vyřizovat administrativní formality. Jsem přetížený a spím velmi málo,“ sdělil Francouz. Podle jeho slov jsou kromě toho i problémy společného bydlení. V jeho domě bydlela rodina, v níž dvě mladé Ukrajinky „nehnuly ani prstem“, a přitom šly spát a vstávaly velmi pozdě. „Takové princezny, je s nimi těžko“, ponaříkal si.Corinne Pelissierová z Nice nabídla pokoj jednoho ze svých synů, který se přestěhoval do Paříže, Ukrajince s třemi dětmi, a počítala s tím, že bude krize brzy urovnána, anebo že státní služby jim nabídnou dlouhodobé bydliště. V konečném důsledku ale muselo šest lidí bydlet v třípokojovém bytě a neustále rozkládat a skládat gauč, na němž spí dvě děti. „Už nemáme žádné soukromí, žádný rodinný život. Můj starší syn už nemůže přijet domů na prázdniny“, postěžovala si žena.Podle informace úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky z 26. dubna přesáhl počet běženců, kteří opustili Ukrajinu po 24. února, 5,3 milionu lidí. Z nich přes 2,9 milionu uprchlo do Polska, přes 793 tisíc – do Rumunska, 627,5 tisíc – do Ruska, a přes 502 tisíc – do Maďarska.

