FT informoval o jednání USA a Velké Británie ohledně „čínské hrozby“ vůči Tchaj-wanu

FT informoval o jednání USA a Velké Británie ohledně „čínské hrozby“ vůči Tchaj-wanu

USA a Velká Británie absolvovaly na začátku března jednání na vysoké úrovni, na němž projednaly varianty užší spolupráce za účelem oslabení možnosti války s... 01.05.2022, Sputnik Česká republika

Koordinátor Bílého domu pro indicko-tichomořský region Kurt Campbell a vrchní zástupkyně Rady národní bezpečnosti pro Čínu Laura Rosenbergerová měli na Tchaj-wanu schůzku se zástupci Velké Británie. Během jednání strany poprvé prostudovaly plány akcí v mimořádných situacích, píší noviny.Situace v Jihočínském moři se vyhrotila loni v březnu. Čína několikrát obvinila USA z toho, že jejich vojenské lodě vpluly do vod, které Čína považuje za vlastní. Ministerstvo obrany Tchaj-wanu zase nejednou informovalo o narušení vzdušného prostoru ostrova čínskými letouny. V Pekingu tvrdili, že se letadla účastní cvičení.Prezident USA Joe Biden v říjnu 2021 prohlásil, že se Washington postaví na stranu Tchaj-wanu v případě potenciálního útoku z čínské strany. Řekl, že USA mají příslušné závazky. Prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wenová sdělila, že se na ostrově nacházejí američtí vojáci, kteří cvičí místní armádu, avšak, podle jejích slov, není vojáků USA na Tchaj-wanu „tolik, jak si myslí lidé“.V polovině dubna se Peking rozhodl provést vojenské cvičení v blízkosti Tchaj-wanu. Čínské ministerstvo obrany prohlásilo, že bylo vyprovokováno „vážnými nesprávnými signály,“ které USA vysílají „tchajwanským separatistům“.Předtím na ostrov zavítala delegace šesti amerických kongresmanů za účelem schůzky s Cchaj Jing-wenovou, psala agentura Reuters. Předseda výboru amerického senátu pro mezinárodní vztahy Bob Menendez na jednání prohlásil, že Tchaj-wan je „země globálního významu“ a její bezpečnost má význam „pro celý svět“.Ministr zahraničí USA Antony Blinken řekl 26. dubna, že Washington hodlá zabezpečit Tchaj-wan všem potřebným na obranu před jakoukoli potenciální agresí, a to i ze strany Číny. V reakci na to mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu Lu Peng-uj vyzval USA, aby se vyhýbaly „nesprávným signálům separatistickým silám” podporujícím „nezávislost Tchaj-wanu”, aby nebyly vážně poškozeny vztahy mezi Čínou a USA a také „mír a stabilita po obou stranách Tchajwanského průlivu“.Britská ministryně zahraničí Liz Trussová prohlásila 28. dubna, že NATO má řešit globální úkoly, včetně ochrany tichomořského regionu, aby demokratické země jako Tchaj-wan „měly možnost se ubránit“.

