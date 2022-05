https://cz.sputniknews.com/20220501/gazprom-informoval-o-rustu-dodavek-do-ciny-o-60--18250112.html

Gazprom informoval o růstu dodávek do Číny o 60 %

Gazprom uveřejnil zprávu o zvýšení dodávek Číně a snížení dodávek zemím mimo SNS. Informuje o tom Telegram-kanál společnosti. 01.05.2022, Sputnik Česká republika

Export plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře stoupl o téměř 60 % ve srovnání s loňskými ukazateli.Vývoz do zemí mimo SNS činil 50,1 miliardy metrů krychlových, což je o 26,9 % (o 18, 4 miliardy metrů krychlových) méně než za stejné období roku 2021. V Gazpromu řekli, že pokračují v dodávkách „v naprostém souladu se smluvními závazky“.EU potřebuje dalších asi 56 miliard krychlových metrů plynu k zaplnění zásobníků na 90 %. Podle údajů Gas Infrastructure Europe byly zásoby plynu v evropských zásobnících doplněny do 29. dubna o 6,9 miliardy kubíků. Dodávky společnosti z plynovodů na domácí trh se snížily o 3,7 % (o 4,4 miliardy kubíků), zejména kvůli teplému počasí v únoru.Během čtyř měsíců vytěžila společnost 175,4 miliardy krychlových metrů plynu, což je o 2,5 % méně než loni.Snížení exportu plynu do zemí mimo SNS je odůvodněno napjatými vztahy mezi Ruskem a Západem kvůli dodávkám plynu. Prezident RF Vladimir Putin nařídil od dubna platby za plyn pro nikoli přátelské země v rublech (do seznamu těchto zemí patří USA, EU, Velká Británie, Austrálie, Kanada a další státy). Kupující si mají založit rublové a devizové účty v Gazprombance, mohou převádět částky v eurech, banka pak sama vymění valutu za ruble.Putin vysvětlil rozhodnutí o rublových platbách existencí rizika zmrazení prostředků v devizách, které Rusko dostává jako platbu za plyn.Evropská unie označila rozhodnutí Ruska za nepřijatelné a za pokus vyhnout se západním sankcím. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov upozornil, že v případě, pokud zákazníci odmítnou platit za plyn v rublech, nehodlá ho Moskva dodávat bezplatně.Gazprom pozastavil koncem dubna všechny dodávky plynu do Polska a Bulharska, poněvadž od nich nedostal platby v rublech. Platit v rublech souhlasilo Moldavsko, z členských zemí EU Maďarsko.EU zvažuje od zahájení ruské speciální operace na Ukrajině možnost zřeknutí se ruských paliv. Eurokomise prohlásila, že může snížit o dvě třetiny spotřebu plynu z Ruska do konce roku 2022. Brusel rovněž zvažuje možnost zavedení embarga na ruskou ropu.Vicepremiér Alexandr Novak prohlásil, že odmítnutí ruské ropy může způsobit růst cen na 300 dolarů za barel. Také řekl, že se v tomto případě export rentuje díky růstu cen. Podle jeho slov již Rusko začalo měnit směr plynu ze západu na asijské trhy.

