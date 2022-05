https://cz.sputniknews.com/20220501/svycarsko-blokuje-dodavky-munice-sve-vyroby-na-ukrajinu-18247171.html

Švýcarsko blokuje dodávky munice své výroby na Ukrajinu

Švýcarsko blokuje dodávky munice své výroby na Ukrajinu

Švýcarsko vzhledem ke své neutralitě blokuje dodávky munice své výroby na Ukrajinu. Někteří politici se ho snaží donutit změnit svůj postoj. 01.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-01T06:56+0200

2022-05-01T06:56+0200

2022-05-01T06:56+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

švýcarsko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/661/90/6619029_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eb47fb7d669f70f1ef8d711add5312a9.jpg

RT DE odvysílala slova Gerharda Pfistera, předsedy švýcarské strany Střed, který nedávno vystupoval pro zásah do konfliktu:Připomínáme, že trvalá a právně upevněná neutralita Švýcarska sahá až do roku 1815 a nebyla porušena více než 200 let, dokonce ani během dvou světových válek.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220417/vojaci-azovu-rozmistili-sklad-munice-v-sanatoriu-v-urzufu-18193864.html

švýcarsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

švýcarsko, ukrajina