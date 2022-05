https://cz.sputniknews.com/20220501/v-madarsku-sdelili-ze-deset-zemi-si-otevrelo-ucty-pro-platby-za-plyn-z-ruska-18250350.html

V Maďarsku sdělili, že deset zemí si otevřelo účty pro platby za plyn z Ruska

V Maďarsku sdělili, že deset zemí si otevřelo účty pro platby za plyn z Ruska

Kromě Maďarska si devět evropských zemí otevřelo účty v ruské bance, aby mohly platit za zemní plyn podle schématu navrženého Moskvou, řekl Gergely Gulyás... 01.05.2022, Sputnik Česká republika

Politik znovu připomněl, že Evropská unie nepřijala žádné sankce, které znemožňují platit za ruský plyn v rublech, to upravuje občanskoprávní smlouva mezi státy a firmami.Již dříve maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zdůraznil, že některé evropské společnosti dovážející zemní plyn z Ruska souhlasily s platebním schématem navrženým Ruskem, ale nehovoří o tom upřímně a s pomocí západních médií šíří nepravdivé informace o postoji Maďarska.Orbán uvedl, že země je připravena platit za ruský plyn v rublech, a Szijjártó ujistil, že zastavení dodávek do Bulharska nebude mít vliv na tranzit do Maďarska.

