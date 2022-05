https://cz.sputniknews.com/20220502/ak-posko-zabezpeci-obranu-vzdusneho-priestoru-sr-su-potrebne-nove-lietadla-z-usa-pyta-sa-expert-18253952.html

Ak Poľsko zabezpečí obranu vzdušného priestoru SR, sú potrebné nové lietadlá z USA? Pýta sa expert

Slovensko koncom marca darovalo Ukrajine S-300. V tom istom čase na základňu Sliač Nemecko a Holandsko doručilo systémy Patriot. Nešlo ale o náhradu vojenskej... 02.05.2022, Sputnik Česká republika

Hovorkyňa ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková 24. apríla uviedla, že prebieha vyhodnocovanie žiadosti Slovenska o refundáciu v rámci EU za už zaslanú vojenskú techniku. Pôvodne minister Naď hovoril, že dodanie systému S-300 by bolo možné až po jeho adekvátnej náhrade. Ako hodnotíte tento zámer ministerstva obrany a prípadne vymáhateľnosť finančných nárokov?František Škvrnda: V podmienkach informačnej vojny v súvislosti s udalosťami na Ukrajine, v ktorých sa slovenská štátna moc nebezpečne a iracionálne angažuje, treba brať vyjadrenia vládnych predstaviteľov s rezervou. Vyjadrenia ministra Naďa, ktorý patrí k najaktívnejším podporovateľom Washingtonu a zároveň najzarytejším rusofóbom, majú preto najmä na sociálnych sieťach pre obyvateľov Slovenska veľmi malú výpovednú hodnotu.Výroky ministra Naďa v tomto prípade boli vedené zrejme aj tým, že darovanie S-300 na Ukrajinu vyvolalo u značnej časti obyvateľstva nevôľu. V prieskume agentúry Polis v dňoch 13. až 20. apríla sa zistilo, že až 47,2 % opýtaných toto darovanie nepovažovalo za správne. Súhlasilo s ním len 27,2 % respondentov a zvyšok na otázku nevedel odpovedať.Vzhľadom na to, že v médiách sa hovorí aj o potrebe utajovania aktivít vo vzťahu k Ukrajine, nie je možné veriť ministrovi Naďovi ani to, že Slovensko „dodalo“ S-300 na Ukrajinu až po jeho adekvátnej náhrade. Správy o tom, koľko vlastne Patriotov a v akom stave na Slovensku sú (pričom nimi disponujú „spojeneckí“ vojaci) a ako skutočne vyzerá jeho obrana, je v týchto podmienkach ťažké overiť.Minister Naď sa však „vyznamenal“ aj ďalej. 29. apríla po stretnutí s poľským ministrom obrany Blaszczakom začal sľubovať, že keď Poľsko bude pripravené postarať sa o bezpečnosť nášho vzdušného priestoru poskytneme Ukrajine aj lietadlá MiG-29. Bude to vraj dovtedy, pokiaľ neprídu kúpené lietadlá F-16 z USA. Už predtým som uviedol, že táto proamerická prostorekosť Naďa môže vyvolávať otázku, načo bolo treba kupovať príliš drahé lietadlá z USA, ktoré okrem toho nie sú odborníkmi hodnotené ani ako najlepšie. Keď je Poľsko schopné zabezpečiť obranu vzdušného priestoru Slovenska aj za situácie bojov na Ukrajine, potrebujeme vlastne nové lietadlá z USA? Mohlo by sa pokojne pokračovať v tejto podobe spojeneckej spolupráce, ktorá je pre Slovensko vojensky postačujúca (keď to tvrdí odborne a politicky zdatný Naď) a ekonomicky efektívnejšia.Keby nebolo keby, tak sme všetci v nebi, hovorí slovenské príslovie. V tomto prípade to „keby“ je v tom, že nejde ani tak o obranu Slovenska, ako o to, aby sa nakupovali zbrane z USA a pomohlo sa ich vojensko-priemyslovému komplexu, ktorý sa oprávnene obáva úpadku. Tieto kruhy zištne zneužívajú súčasnú situáciu a chcú sa „nabaliť“ na tom, že budú nahrádzať spravidla staršie zbrane (často ešte sovietskej výroby) oveľa drahšími americkými výrobkami.Možno urobiť dva závery. Prvý je ten, že pre vládu sa otázka obrany Slovenska stala obeťou prowashingtonskej, rusofóbnej propagandy a že vyjadrenia na túto tému sú lživé. Druhý záver je ešte horší. V čase hlbokého ekonomického úpadku, do ktorého „hegeromatovičovláda“ dostala Slovensko, nás bude stáť zabezpečenie obrany, o ktoré sa táto vláda nestará, veľké výdavky. S-300 darovaný na Ukrajinu Naď ohodnotil na 68 miliónov eur (!!!), pričom cena Patriotov sa uvádza niekoľkonásobne vyššia. Ako perličku možno doplniť vojenskú naivitu ministra Naďa, keď v jednom zo svojich chvastavých vyjadrení uviedol, že Rusi by si nedovolili zaútočiť na S-300 dodaný Slovenskom na území Ukrajiny, pretože by tým zaútočili na NATO.A na „refundácii“ EÚ za zaslanú techniku sa treba pozerať ako na diskusný problém, keď prebieha jeho vyhodnocovanie. EÚ má čoraz menej peňazí navyše na rozdávanie a kvôli sankciám sa očakáva, že sa dostane do vážnych ekonomických sankcií a bude ich ešte menej. Možno niektorí militaristickí predstavitelia v Bruseli a v členských štátoch EÚ huckaní Washingtonom po takejto refundácii snívajú. Nejde však o jednoduchú záležitosť a jej možné vybavenie v podmienkach byrokracie EÚ potrvá dlhý čas. Sú tu však aj nečakané náklady na humanitárnu pomoc a okrem toho viaceré členské štáty žiadajú o kompenzáciu za výdavky na ukrajinských utečencov, čo pociťujú nástojčivejšie ako „kšeftovanie“ so zbraňami a vojenským materiálom na pokyn Washingtonu.Americký kolega ministra Naďa Lloyd Austin na tlačovej konferencii v Poľsku znovu definoval ciele Spojených štátov proti súčasnej vojenskej operácii Ruska na Ukrajine. Podľa jeho slov USA „chcú oslabiť Rusko“, aby „nemalo schopnosť rýchlo obnoviť“ svoje sily a na Ukrajine poškodenú techniku. Čo možno z týchto slov vyvodiť? Aký odraz bude mať táto novo upresnená stratégia na ďalšiu vojenskú spoluprácu medzi Slovenskom, prípadne Českou republikou, a Spojenými státy?Aj v tomto prípade problém súvisí s informačnou vojnou okolo udalostí na Ukrajine. Vyjadrenia vedúcich predstaviteľov USA už dávnejšie prestali byť konzistentné (a to necháme bokom výroky prezidenta Bidena, ktoré sú aj v Spojených štátoch nielen kritizované, ale sa stávajú aj terčom ironických poznámok). Ich hlavným tmelom je prehnaná rusofóbia a snahy dokázať hegemóniu USA vo svete. Čoraz viac sa objavujú názory, aj v samotných Spojených štátoch, že udalosti na Ukrajine za dva mesiace prerástli do proxy vojny USA proti RF. Ide vlastne o pokryteckú akciu, v ktorej je Ukrajina využitá ako protiruský faktor, pričom Washington skryte i zjavne núti svojich európskych spojencov na dodávanie zbraní, čo vedie len k ďalšej eskalácii, ktorá má slúžiť na vyčerpanie Ruska.Nemožno sa zbaviť dojmu, že aktivity USA na Ukrajine majú podobný základ ako všetky prípady ich vojenského a politického zasahovania po rozpade bipolarity. Je síce stanovený nejaký všeobecný cieľ, ale spôsob a detaily jeho realizácie sú málo premyslené. Po nejakom čase sa im však udalosti vymknú spod kontroly a začínajú fungovať bez ohľadu na priania Washingtonu. V prípade ukrajinskej krízy sa USA angažujú už dlho, pričom ich hlavným cieľom bolo oslabiť Rusko a poškodiť ho. Táto línia zosilnela po nástupe Bidenovej administratívy, ktorú riadia z pozadia viaceré záujmové skupiny, najmä vojensko-priemyselno-finančný komplex.Slovensko i ČR, zjednodušene uvedené, sa v tejto situácii správajú ako štáty – polokolónie, ktorých vlády neprihliadajú k národným záujmom a slepo sa podriaďujú USA. Vojenská submisívnosť sa spája aj s rastúcimi ekonomickými škodami vyvolanými bezpodmienečným podriaďovaním sa sankciám, ktoré začínajú mať už charakter iracionálnej pomstychtivosti a prinášajú čoraz horšie následky.Osobne si myslím, že pomaly, ale neodvratne sa blíži situácia, keď kvôli tejto politike sociálno-ekonomické problémy v európskych štátoch povedú k nespokojnosti, možno až nepokojom. Washington v súvislosti s vyžadovaním poslušnosti štátov EÚ príliš „tlačí na pílu“. Okrem toho nie je jasné ani to, čím dokázal Washington donútiť EÚ a jej členské štáty k tejto formálnej „skalopevnej“ jednote. S vysokou pravdepodobnosťou sa v tejto strojenej jednote časom objavia trhliny. USA a ich spojenci však jednoznačne dokazujú, že o Ukrajinu a ani o mier im vôbec nejde. Ale to už je na úvahy iného charakteru.

