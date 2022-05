https://cz.sputniknews.com/20220502/gazprom-informoval-o-zvyseni-poctu-zadosti-o-tranzit-plynu-pres-ukrajinu-18253120.html

Gazprom informoval o zvýšení počtu žádostí o tranzit plynu přes Ukrajinu

Gazprom informoval o zvýšení počtu žádostí o tranzit plynu přes Ukrajinu

Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu probíhají v běžném režimu v souladu se žádostmi evropských spotřebitelů, které k 2. květnu činily 98,96 milionu metrů... 02.05.2022, Sputnik Česká republika

Maximální počty žádostí z evropských zemí byly pozorovány začátkem března, kdy jejich objem činil 109,6 milionů metrů krychlových.Dříve, 30. dubna, Kuprijanov řekl, že Evropa zvyšuje počet žádostí o dodávky ruského plynu, a to nehledě na začínající víkend - v sobotu to bylo 71,7 milionu metrů krychlových.Včera ministr financí Ruské federace Anton Siluanov zdůraznil, že v blízké budoucnosti se Evropa nedokáže vzdát ruského plynu. Ruská federace přitom již pracuje na dodávkách do dalších zemí. Předtím Siluanov uvedl, že ruská strana neodmítá plnit své závazky a dodržuje smlouvy.Platba v rublechRuský prezident Vladimir Putin 23. března oznámil, že země přejde na placení dodávek plynu do nikoliv přátelských států v rublech, a 31. března podepsal odpovídající dekret. Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s protiruskými sankcemi, které zahraniční země zavedly po zahájení speciální operace na ochranu civilistů v Donbasu. Tehdy řada zemí G7 a Evropská unie považovaly ruský požadavek za porušení smluv.

