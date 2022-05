https://cz.sputniknews.com/20220502/lavrov-obvinil-kyjev-z-pokusu-o-utajeni-zoldaku-behem-evakuace-z-mariupolu-18250924.html

Lavrov obvinil Kyjev z pokusu o utajení žoldáků během evakuace z Mariupolu

Lavrov obvinil Kyjev z pokusu o utajení žoldáků během evakuace z Mariupolu

Ukrajinská vláda usiluje o evakuaci všech lidí z oceláren Azovstal v Mariupolu na území kontrolované Kyjevem, aby utajila skutečnost, že mezi vojáky jsou... 02.05.2022, Sputnik Česká republika

Ministr řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho tým a „západní ochránci“ projevují v této otázce „tvrdošíjnou, dokonce hysterickou“ snahu. Příčinou je podle jeho názoru fakt, že mezi lidmi v podniku je velký počet „osob, které potvrdí přítomnost žoldáků, a možná také důstojníků západních armád na straně ukrajinských radikálů.“„Ptáte se: cožpak likvidace vlivu několika desítek (dokonce tisíc) nacistů zasluhuje toho, aby byla ohrožena čtyřicetimilionová země? To není úplně správná otázka. Je to otázka, která se týká základních zájmů bezpečnosti Ruské federace,“ pokračoval Lavrov.Ministr prohlásil, že Moskva hovořila na toto téma „nejednu desítku let,“ protože již asi před dvaceti lety západní státy říkaly Kyjevu před každými volbami, aby se rozhodl, „s kým je, s Evropou nebo Ruskem“. Lavrov také vyslovil přesvědčení, že v Kyjevě usilovali o to, aby se Ukrajina méně podobala Rusku, což západní země schvalovaly.Zejména, řekl ministr zahraničí, šlo o pronásledování Ruské pravoslavné církve, ruského jazyka a ruských médií, neprodávali se tiskoviny v ruštině, byly přijímány zákony k „prosazování nacistické teorie a praxe“.Evakuace lidí z prostoru oceláren Azovstal byla jedním z klíčových témat schůzky generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě a pak s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ukrajinský prezident řekl Guterresovi, že Ukrajina je bez prodlení připravena k jednání o této otázce s Ruskem.V Kremlu však poznamenali, že tady není žádné téma k diskuzi. „Prezident (Ruska) řekl zcela jasně, že civilisté mohou vyjít a jít jakýmkoli směrem. Vojáci musí složit zbraně a také mohou vyjít. Bude jim zachován život,“ zdůraznil prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.Ruské ministerstvo obrany učinilo pak prohlášení, že se „díky iniciativě prezidenta Ruska“ podařilo evakuovat z oceláren 80 civilistů včetně žen a dětí. Zelenskyj sdělil, že se 1. května podařilo zřídit humanitární koridor, který má fungovat od 08:00 2. května. „Doufám, že zítra budou také dodrženy všechny potřebné podmínky, aby evakuace lidí z Mariupolu pokračovala,“ dodal.

