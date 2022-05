https://cz.sputniknews.com/20220502/madarsko-prohlasilo-ze-nepodpori-sankce-eu-proti-ruskemu-plynu-18250760.html

Maďarsko prohlásilo, že nepodpoří sankce EU proti ruskému plynu

Maďarsko bude vetovat jakoukoli iniciativu EU, která by měla vést k omezení dovozu ruské energie, prohlásil člen parlamentu Gergely Gulyás ve vysílání HirTV. 02.05.2022, Sputnik Česká republika

„Dali jsme jasně najevo, že nikdy nepodpoříme rozšíření sankcí Evropské unie proti Rusku na energetický sektor,“ řekl.Zavedení restriktivních opatření vůči Rusku vyžaduje jednomyslnost zemí EU, a protože ta není dána díky postoji Maďarska, nemá smysl, aby Evropská komise uvalovala embargo na ruské energetické zdroje, připomněl politik.Řekl také, že Evropská unie nepřijala žádné sankce, které by znemožňovaly platit za ruský plyn v rublech, a že to upravuje občanskoprávní dohoda mezi státy a společnostmi.Již dříve maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó také zdůraznil, že některé evropské společnosti dovážející zemní plyn z Ruska souhlasily s platebním schématem navrženým Ruskem, ale nemluví o něm upřímně a s pomocí západních médií šíří nepravdivé informace o postoji Maďarska.Maďarský premiér Orbán zdůraznil, že země je připravena platit za ruský plyn v rublech.Ruský prezident Vladimir Putin oznámil 23. března převedení plateb za dodávky zemního plynu do zemí EU a dalších států, které zavedly restriktivní opatření vůči Rusku, na ruble s cílem upustit od používání dolarů a eur při platbách. Poté prezident podepsal odpovídající rozhodnutí a řekl, že pokud nikoli přátelské země nebudou od 1. dubna platit v rublech, bude to Rusko považovat za neplnění smluv o plynu.Podle nového schématu Gazprombank otevře zahraničním klientům speciální účty ve valutě a rublech, aby mohli platit za plyn. Kupující bude moci převést finanční prostředky na první účet v měně uvedené ve smlouvě o dodávce modrého paliva, banka jej prodá na Moskevské burze, poté připíše rubly na účet kupujícího plynu, z něhož bude prováděno vyúčtování s dodavatelem - Gazpromem.

