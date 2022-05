https://cz.sputniknews.com/20220502/noviny-politico-napsaly-o-tisicich-cizincu-bojujicich-na-strane-ukrajiny-18251730.html

Noviny Politico napsaly o tisících cizinců bojujících na straně Ukrajiny

Noviny Politico napsaly o tisících cizinců bojujících na straně Ukrajiny

Američané, kteří absolvovali bojový výcvik, se společně s tisíci jiných cizinců účastní válečných akcí na Ukrajině na straně Kyjeva, uvádí článek uveřejněný v... 02.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-02T19:04+0200

2022-05-02T19:04+0200

2022-05-02T19:04+0200

svět

ukrajina

žoldáci

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/18252195_0:258:3070:1985_1920x0_80_0_0_dc77e567bfcbd23a6c1aeed722fce701.jpg

V příspěvku se dále píše, že na ukrajinském území válčí zejména skupina Task Force Yankee pod velením Američana Harrisona Josefovitze. Předtím byl policistou v Chicagu (stát Illinois) a také absolvoval službu v armádě USA (pěchota).Josefovitz sdělil novinářům Politico, že má ve svém oddílu „přes 190 dobrovolníků“, z nichž se někteří účastní válečných akcí. Podle jeho slov jde o ty, kteří dříve sloužili v armádě. V článku se uvádí, že členové Task Force Yankee pomáhají v dopravě léků a potravin na frontu ve východní a jižní části Ukrajiny v zájmu Kyjeva.Televize CNN informovala 29. dubna s odkazem na rodinu amerického občana a příslušníka soukromé vojenské společnosti Willieho Josepha o jeho smrti na Ukrajině. Jeho matka sdělila, že se 12. března vydal do Polska a 12.-13. března překročil ukrajinskou hranici. Poznamenala, že v oddílu žoldáků, v němž byl její syn, byli občané „z nejrůznějších zemí.“ Na americkém ministerstvu zahraničí televiznímu kanálu řekli, že „jsou o těchto zprávách informováni a pozorně sledují situaci,“ avšak dále to nekomentovali kvůli „zachování tajnosti“.Speciální operace na UkrajiněRusko zahájilo v noci na 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Tři dny poté, 27. února, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj založení „internacionální obranné legie“ složené ze zahraničních občanů. Na začátku března informovalo ruské ministerstvo obrany o příjezdu na Ukrajinu cizích žoldáků a příslušníků soukromých vojenských společností.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová sdělila 20. dubna, že ukrajinská velvyslanectví aktivně verbují zahraniční žoldáky, že se v zemi nachází asi 7 tisíc lidí z 63 zemí. Podle jejích slov jsou to žoldáci z USA, Kanady, Gruzie, Velké Británie, Polska a Rumunska. „Již bylo zlikvidováno přes tisíc žoldáků. Dalších asi tisíc lidí se vzdalo účasti v bojových akcích a vrátilo se do míst své předcházející extremistické dislokace,“ sdělila Zacharovová.Poznamenala, že zbývajících 4,8-5 tisíc cizích žoldáků by se mělo vrátit do svých zemí, poněvadž podle mezinárodního práva nemají nárok na právnickou ochranu a čeká je „v nejlepším případě“ dlouhý trest odnětí svobody.Ruské ministerstvo obrany nejednou zveřejnilo za dobu vojenské operace na Ukrajině zprávy o likvidaci cizích žoldáků a jejich výcvikových středisek. Mluvčí ministerstva Igor Konašenkov předtím prohlásil, že se objevili v zemi „na pozadí likvidace nacionalistů.“ Západní žoldáci a příslušníci zahraničních soukromých vojenských společností útočí na ruské vojáky s použitím zbraní dodaných Západem, řekl.

https://cz.sputniknews.com/20220501/danskeho-zoldaka-zemreleho-na-ukrajine-identifikovala-rodina-18246856.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, žoldáci, politico