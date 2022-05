https://cz.sputniknews.com/20220502/spiegel-napsal-jak-eu-dokaze-prezit-zimu-bez-ruskeho-plynu-18248534.html

Spiegel napsal, jak EU dokáže přežít zimu bez ruského plynu

Spiegel napsal, jak EU dokáže přežít zimu bez ruského plynu

Aby se plynové zásobníky Evropské unie naplnily k 1. listopadu z 80 %, musí být všechny ocelárny, chemické podniky a cementárny, a také elektrárny odpojeny... 02.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle modelu vyvinutého za účasti Linsena nebudou k zimě plynové nádrže naplněny do potřebné úrovně (80 %), pokud bude realizován Evropskou unií vyhlášený cíl o snížení spotřeby ruského plynu o dvě třetiny v tomto roce. Aby EU dokázala toho dosáhnout při omezení nákupu plynu z Ruska, musí letos ušetřit přibližně 30 miliard krychlových metrů, což je třetina roční spotřeby plynu v Německu.Autoři modelu to označili za velmi optimistický scénář, a to dokonce s ohledem na perspektivy zvýšení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) a z plynovodů jiných zemí.Model předpokládá, že za účelem naplnění zásobníků ze 63 % do 1. srpna má být celá řada podniků EU přímo teď a do konce července odpojena od plynu, a elektrárny téměř na celý červenec. Analogické opatření bude nutné zopakovat v říjnu, aby do 1. listopadu byly zásobníky naplněny z 80 %, míní experti.Po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině začali v EU hovořit o plánech na snížení závislosti na ruském plynu. Dnes zabezpečuje RF 40 % spotřeby plynu v EU. Eurokomise označila za možné snížit letos nákup plynu z Ruska o dvě třetiny a úplně zrušit dodávky „mnohem dříve“, než v roce 2030.EU chystá diverzifikaci dodávek pomocí zvýšení nákupu LNG a z plynovodů jiných států a také zvýšením výroby a dovozu obnovitelného vodíku a biometanu.Prezident RF Vladimir Putin nařídil kvůli západním sankcím, aby se platby za plyn nikoli přátelských zemí (včetně států EU) konaly v rublech. Brusel to označil za způsob, jak obejít omezující opatření, a většina evropských zemí odmítla platit v rublech. Gazprom informoval 27. dubna, že úplně zrušil dodávky plynu do Polska a Bulharska kvůli tomu, že tyto země nezaplatily za plyn v rublech.

