Berlín dodá Kyjevu sedm samohybných houfnic, oznámila média

Německá vláda přijala rozhodnutí předat Ukrajině sedm samohybných houfnic Panzerhaubitze 2000 ze zásob Bundeswehru, oznámil deník Die Welt s odvoláním na... 03.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-03T18:54+0200

2022-05-03T18:54+0200

2022-05-03T18:54+0200

svět

houfnice

německo

ukrajina

dodávky

Podle novinové zprávy budou ukrajinské vojáky učit zacházení s dodávanými zbraněmi v Německu. Podotýká se, že dodat Kyjevu pět samohybných houfnic Panzerhaubitze 2000 slíbilo dříve Nizozemsko.Zdůrazňuje se, že rozhodnutí o dodávkách houfnic bylo přijato v Berlíně „navzdory doporučení“ vojáků, kteří poukázali na to, že v bojové pohotovosti je pouhých 40 ze 119 houfnic Panzerhaubitze 2000 ze zásob Bundeswehru.Spolkový sněm SRN již dříve učinil prohlášení, v němž vyzval vládu, aby poskytovala Ukrajině všemožnou podporu, mj. i zvyšováním dodávek těžkých zbraní. Poslanci také vyzvali, aby tyto dodávky byly podle možnosti urychleny a rozšířeny v rámci takzvaných rotačních výměn s jinými zeměmi, „aniž by byly přitom ohroženy obranné možnosti Německa“.Speciální operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“ a postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.

