Bloomberg se dozvěděl o plánu EU nahradit ruský plyn dodávkami z Afriky

Evropská unie se chystá zintenzivnit spolupráci s africkými zeměmi, aby unii pomohly nahradit dodávky plynu z Ruska a snížit závislost na Moskvě v energetické... 03.05.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že africké země, mj. v západní části kontinentu, jako jsou Nigérie, Senegal a Angola, „nabízejí nerealizovaný potenciál ve sféře zkapalněného zemního plynu“. Podle informace agentury může Evropská komise přijmout koncem května rozhodnutí o spolupráci s nimi v dodávkách paliva.Dalším cílem Bruselu je dosáhnout úplné realizace dohody s USA, v souladu s níž dodají Spojené státy do členských zemí unie nejméně 15 miliard kubíků LNG v roce 2022 a kolem 50 miliard krychlových metrů ročně do roku 2030.Kromě toho chce EU podepsat memorandum o vzájemném porozumění s Egyptem a Izraelem pro zvýšení dodávek LNG do Evropy do léta tohoto roku, a podpořit zdvojnásobení kapacity Jižního plynového koridoru, jímž je dodáván plyn z Ázerbájdžánu, na 20 miliard kubíků ročně.Platba za plyn v rublechRusko zabezpečuje Evropě přibližně 40 % její potřeby v dovozu plynu. 23. března prezident RF Vladimir Putin oznámil, že se ruská strana zřekne při vyrovnání za plyn „všech zkompromitovaných měn“ a bude přijímat platby od „nikoli přátelských“ zemí (na tomto seznamu jsou všechny členské země EU, USA, Velká Británie a jiné státy) v rublech. Nový požadavek platí od 1. dubna. Podle nového schématu musí země, které nakupují plyn do Ruska, otevřít účty v Gazprombanku. Platí této bance eury a banka pak bude převádět eura na rubly.Polsko a Bulharsko odmítly platit za plyn rubly, a proto Gazprom pozastavil dodávky do těchto zemí. Ministryně ekologických přeměn Francie Barbara Pompiliová označila opatření Ruska za porušení smluv. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová vyzvala členské země EU, aby připravily akční plán pro případ zastavení dodávek z Ruska.V polovině března místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič uvedl, že EU bude potřebovat 50 až 60 miliard kubíků zemního plynu z jiných zdrojů, aby nahradila dodávky z Ruska.

